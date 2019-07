Am vergangenen Sonntag fand das Ringreiten des das Amazonen-Corps statt

Sylt | Das Amazonen-Corps zu Morsum von 1998 - wegen der gelben Hosen und der grünen Jacken auch „Die Maiskolben“ genannt - war an diesem Sonntag an der Reihe mit seinem Ringreiten.

Die 3 „W“ Wind , Wolken und gelegentliche Wassertropfen waren stets Begleiter an diesem Nachmittag auf dem gut besuchten Austragungsort hinter dem Muasem Hüs.

Um 13:30 Uhr ritt Hauptfrau Christiane Hoffmann-Boysen zum ersten Mal unter dem Galgen hindurch und eröffnete damit die Spiele.

Wie immer ging es direkt zum Start um die Prinzessinenwürde , die Karen Ingwersen souverän für sich beanspruchte.

Um 18 Uhr begann dann unter aufmerksamer Beobachtung durch Bürgermeister Nikolas Häckel das Königsreiten, an dessen Ende Maike Hoffmann nach 56 Minuten die Schärpe von Vorjahreskönigin Birgit Decker übernahm.

Maike ist Gründungsmitglied des Vereins und diese goldene Königinnenmedaille ist die Erste , die sie gewinnen konnte. Entsprechend aufgelöst vor Freude war sie bei der Übernahme der Königinnenschärpe.

Den 111. Ring , für den traditionell eine Runde Getränke ausgegeben werden muss , hatte Julia Tasker auf der Lanze.

Das nächste Reiten hat am 21. Juli der Keitumer Ringre

iterverein von 1920.