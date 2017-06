Kita in Tinnum : Richtfest des Krippenanbaus

vergrößern 1 von 1 Foto: C. Rack 1 von 1

Am gestrigen Donnerstag lud die Gemeinde Sylt zum Richtfest des Krippenanbaus an der Kindertagesstätte in Tinnum. Bürgervorsteher Peter Schnittgard hielt zur Eröffnung des Richtsfestes eine Rede.

Pünktlich zum 25-jährigen Jubiläum des 1992 erbauten Kindergartens in Tinnum wird dieser nun erweitert. Mit dem eingeschossigen Anbau wird an die Kindertagesstätte eine Krippe angeschlossen. Durch zwei große Gruppenräume entsteht Platz für 20 neue Krippenplätze. Dort werden Kinder im Alter von bis zu drei Jahren betreut werden.

Bauherr des Projektes ist die Gemeinde Sylt. Aus diesem Grund übergaben auch die zuständige Amtsleiterin des Amts für Schule, Jugend, Kultur und Sport der Gemeinde Sylt, Monika Kuhn, und die büroleitende Beamtin Frauke Wehrhahn den Richtkranz an die Zimmermänner. Die Baukosten betragen insgesamt 873 000 Euro, 440 000 Euro davon werden vom Land zur Verfügung gestellt. Damit wurde jeder Krippenplatz mit 22 000 Euro aus dem Landesinvestitionsprogramm unterstützt.

Träger der Kindertagesstätte in Tinnum wird wieder der gemeinnützige Verein für Jugenderholung sein, erklärte Schnittgard. Die Bauleitung und die Projektplanung wurde vom Kommunalen Liegenschafts-Management ausgeübt. Den Zuschlag für die Ausschreibung des Anbaus hat das Architekturbüro Janiak und Lippert aus Fockbek erhalten. Baubeginn war in der 17. Kalenderwoche. Die Bauzeiten wurden bis jetzt alle eingehalten. Voraussichtlich wird der Krippenanbau Mitte November fertiggestellt werden. Nachdem der Richtspruch gesprochen wurde, wurde bei Gulaschsuppe mit kühlen Getränken angestoßen.

von Christiane Rack

erstellt am 23.Jun.2017 | 05:50 Uhr