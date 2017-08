Historischer Zug auf Sylt : Rheingold-Express

vergrößern 1 von 2 Foto: Rheingold/Nostalgiezugreisen 1 von 2

Kein Regionalzug, kein Intercity, kein Güterzug. Nein, am Sonnabend, 26. August, wird in Westerland mehr geboten als der übliche Bahnverkehr. Um voraussichtlich 13.57 Uhr rollt ein besonderer Zug in den Insel-Bahnhof ein: Der Rheingold-Express „Deichgraf Hauke Haien“. Auf seiner Nostalgiefahrt von Dortmund nach Sylt hält er außerdem in Hamburg-Hauptbahnhof (10.32 Uhr), Hamburg-Altona, Pinneberg, Elmshorn und Itzehoe.

Warum ist dieser Zug so besonders? Nun, zunächst einmal wegen seines Alters. Im Fokus der Nostalgiebahn steht nicht die Lokomotive. Bis Hamburg-Altona wird der Zug von einer Elektrolok angetrieben, ab da geht die Fahrt mit einer Diesellok der Deutschen Reichsbahn weiter. Das Besondere für Fahrgäste sind jedoch die Waggons hinter den Loks: Ein sogenannter Rheingold-Speisewagen stammt von 1928, zwei weitere Speisewagen von 1962, genau wie ein Aussichts- und ein Barwagen.

55 sowie fast 90 Jahre alte Waggons – so etwas kann die Deutsche Bahn ihren Kunden nicht zumuten. Aber zumuten ist an dieser Stelle das falsche Wort: Die Wagen des Rheingold-Expresses sind noch gut in Schuss, vergleichbares findet man heutzutage kaum noch, außer vielleicht als Modelleisenbahnen. Dass ein solcher Zug überhaupt noch fährt, ist nur möglich, weil Bahn-Fans Lust auf den besonderen Flair haben und für den Erhalt der historischen Züge sorgen.

„Die Gemütlichkeit und das nostalgische Fahren wie in vergangenen Zeiten“ seien der Grund für die Beliebtheit von Rheingold-Fahrten, sagt Marcel Reihs vom Veranstalter Nostalgiezugreisen. Um kommerzielle Interessen gehe es nicht. Die Wagengarnitur ist im Besitz des Freundeskreises Eisenbahn Köln, der an Nostalgiezugreisen vermietet. Dort ist Reihs Zugbegleiter und Reiseleiter – unentgeltlich. „Mit den Fahrtkosten werden die Züge restauriert“, erzählt er. 169 Euro kostet ein Platz im Barwagen, 219 Euro im Dome-Car. Im Preis inbegriffen: Frühstück und ein Drei-Gänge-Abendessen während der Fahrt, serviert vom ehrenamtlichen Personal.

Dome-Car nennt sich der Panorama-Aussichtswaggon, die größte Besonderheit und das Prunkstück des Zuges. Während der Fahrt sitzen Fahrgäste dort wie Könige leicht erhöht unter überdurchschnittlich großen Fenstern und quasi freiem Himmel. Im Stil der 60er Jahre kann gegessen und ein weiter Blick in die Landschaft geworfen werden – das ist bei einer Marschenbahn-Fahrt besonders lohnenswert.

Der älteste Wagen der Zuggarnitur fuhr 1928 zunächst vom heutigen Rotterdam über das Rheintal in die Schweiz – bis der zweite Weltkrieg begann. 1962 rollte dann die zweite Generation auf die Schienen. Mit 160 Kilometern pro Stunde war der Rheingold-Express damals eine richtige Rakete und das schnellste und komfortabelste, was die Bundesbahn zu bieten hatte. „Luxuszug“ wird er deswegen auch genannt. Ältere kennen vielleicht noch die Bezeichnung TEE für Trans-Europe-Express, auch unter diesem Namen fuhr der Rheingold. Die DDR versuchte in den 60ern durch den Bau des optisch sehr ähnlichen Neptun-Expresses ihr internationales Prestige zu erhöhen. Sowohl diese Version als auch der Rheingold wurden in den 80ern aus dem Regelverkehr genommen. Ein DDR-Zug steht heute noch auf einem Abstellgleis in Berlin-Lichtenberg, einer der westdeutschen Luxuszüge rollt dank des Freundeskreises Eisenbahn Köln durch das Land.

Einziger Wermutstropfen – die besten Plätze sind längst ausverkauft. „Es gibt noch ein paar Plätze im Schnellzugwagen“, sagt Reihs. Der habe zwar kein Panorama-Dach, man könne am Sonnabend aber trotzdem den ganzen Zug besichtigen.



> Voraussichtliche Zeiten: Ankunft Westerland um 13:57 Uhr, Rückfahrt Westerland um 19:53 Uhr

> Buchung unter 02041/3484668. Kosten für Erwachsene: 89 Euro.

> Weitere Informationen unter www.nostalgiezugreisen.de

von sr

erstellt am 24.Aug.2017 | 05:29 Uhr