Wettbewerb in Nordseewellen : Rettungsschwimmer zeigen ihr Können

vergrößern 1 von 2 Foto: ISTS/M. Lieffertz 1 von 2

Während der Sylt Sailing Week 2017 wird der Brandenburger Strand auch wieder zu einer Arena der Rettungsschwimmer. Beim alljährlichen Rettungsschwimmer-Contest zeigen die teilnehmenden Sylter Gemeinden, wer in puncto Fitness Maßstäbe setzt. Die Teams aus Westerland, Rantum, List, Kampen, Wenningstedt und Hörnum werden in vier Disziplinen sowohl an Land als auch im Wasser gegeneinander antreten. Die Wettkämpfe haben nicht nur einen hohen Spaßfaktor, sondern zeigen außerdem die Herausforderungen des Arbeitsalltags der Rettungsschwimmer – beispielsweise bei einem Sprint unter erschwerten Bedingungen oder einer spannenden Rettungsaktion aus dem Wasser.

„Mit der Veranstaltung wollen wir auf die wichtige und gute Arbeit der Sylter Rettungsschwimmer hinweisen, die nämlich entgegen mancher Vorurteile nicht nur in der Sonne sitzen, sondern vielmehr durch präventives Handeln Gefahren in der Nordsee im Voraus erkennen und abwenden“, sagt Marcus Graening, Teamleiter der Rantumer Rettungsschwimmer und neben Bernd Struwe, Tourismus Service List, Organisator des Contests.

„Wir wollen zeigen, welch’ hohe Verantwortung dieser Beruf mit sich bringt und wie fit wir uns Woche für Woche halten müssen, um für den Ernstfall gewappnet zu sein“ so Graening weiter. „Außerdem möchten wir auch auf den Beruf des Rettungsschwimmers aufmerksam machen, der für mich nach wie vor ein Traumjob ist – gerade auf der wunderschönen Insel Sylt. Wir können nämlich dringend Nachwuchs gebrauchen.“

Der Rettungsschwimmer-Contest findet am Freitag, 11. August, ab 18 Uhr am Strand zwischen den Übergängen Strandstraße an der „Sylter Welle“ und Brandenburger Strand am „Sunset Beach“ in Westerland statt. Die Veranstaltung wird von Sönke Nielsen moderiert. Zuschauer sind herzlich willkommen.

Für interessierte „Nachwuchsschwimmer“ wird es einen Info-Stand geben, an dem man sich aus erster Hand über diese ebenso spannende wie wichtige Saisontätigkeit informieren kann.





von Pierre Boom

erstellt am 10.Aug.2017 | 05:04 Uhr