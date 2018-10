Rettungshundestaffel lädt ein

Treffen der Paten und Interessierten am 20. Oktober in List/ Patenschaft für einen Hund als Idee für Weihnachten

von shz.de

17. Oktober 2018, 14:45 Uhr

Sie können wesentlich mehr als „Sitz“ und „Hol` das Stöckchen“ - die Rettungshunde der Johanniter Sylt erweisen sich im Notfall als echte Spürnasen, die bei der Suche nach vermissten Personen einen unschätzbaren Dienst leisten. Mit ihrem untrüglichen Geruchssinn gelingt es den gut ausgebildeten Hunden seit Gründung der Rettungshundestaffel im Jahr 2016 ihre menschlichen Teampartner an die Orte zu führen, die von der vermissten Person aufgesucht wurden und sie so im besten Fall schnell aufzufinden. Gerade, wenn medizinischen Hilfe von Nöten ist und jede Sekunde zählt, kann durch den Einsatz der Hunde das schnelle Retten von Menschen in Not gewährleistet werden.

Die Rettungshundestaffel der Johanniter auf Sylt verfügt über elf Hunde – acht von ihnen haben bereits die notwendigen Prüfungen zum Rettungshund in Rekordzeit bestanden. Hinter dieser Erfolgsgeschichte stecken jede Menge Engagement und ehrenamtlicher Einsatz der Johanniter rund um den Staffelleiter Kay Bahnsen. Dazu gehört auch seine Frau Simone, die gerade mit ihrer Golden Retriever Hündin Ryna erfolgreich in Geesthacht die sogenannte Flächenprüfung absolviert hat. Dabei musste Ryna aufgrund der jetzt früher einsetzenden Dunkelheit quasi bei Nacht ihren Spürsinn beweisen und zwei vermisste Personen auffinden. Das ist der 2,5-jährigen Hündin zusammen mit Simone Bahnsen aufs Beste gelungen. Jetzt dürfen sie offiziell in Einsätze gehen. Mit der erfolgreich abgelegten Prüfung ernten Simone Bahnsen und Ryna aber auch den Lohn für ihr konsequentes Training. Seitdem Ryna zehn Woche alt ist, wird mindestens zweimal pro Woche trainiert. Durchschnittlich dauert es zwei bis drei Jahre bis der Hund sich der Prüfung dann erfolgreich stellen kann. Ryna gehört also zu der eher fixen Truppe.

Um die Rettungshundestaffel trainieren, ausbilden und prüfen lassen zu können, haben die Johanniter Patenschaften ins Leben gerufen, die diese Ausbildung finanziell unterstützen. Dabei werden die Paten regelmäßig über die Fortschritte ihres Patenhundes und über anstehende Prüfungen und Seminare informiert. Jeder Pate bekommt eine Urkunde mit Foto des Hundes und wird einmal im Jahr zum gemeinsamen Training eingeladen. Diese Patenschaften unterstützen nicht nur die Johanniter Rettungshundestaffel, sie geben auch Menschen die Möglichkeit, einen Hund zu erleben ohne sich selbst tagtäglich um ihn kümmern zu müssen. Das ist vor allem für Kinder, aber auch ältere Menschen eine gute Chance, nicht auf die Gesellschaft einer Fellnase verzichten zu müssen. Gerade zur anstehenden Weihnachtszeit, wenn auf vielen Wunschzetteln das Wort „Hund“ wieder ganz oben steht, bieten die Patenschaften eine tolle Alternative zum eigenen Vierbeiner und werden unter dem Tannenbaum sicher eine große Freude auslösen.

Wer bereits eine Patenschaft übernommen oder Lust hat, sich weitergehend zu informieren und sich die Rettungshundestaffel vor Ort anzuschauen, ist herzlich zu dem Patentreffen am kommenden Sonnabend, 20. Oktober, ab 14 Uhr in der Alten Kaserne der Marine Versorgungsschule in List eingeladen.