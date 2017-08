Rettungsdienst : Rettungsdrohnen für Sylt?

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

„Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) in Westerland auf Sylt plant die Anschaffung von zwei Drohnen“, konnte man in den letzten Tagen auf Webseiten und in Zeitungen vieler Verlage lesen – „Planen“ ist hier das richtige Wort. Denn nach Aussage von Karl-Heinz Kroll, dem in diesem Fall oft zitierten Vorsitzenden des Sylter DRK, sei es eine „noch wirklich sehr unausgereifte Planung.“

Man habe zwar schon eine erste Drohne vorgeführt bekommen, jedoch sei noch nicht mal die Finanzierung für ein solches Flugobjekt geklärt. Dahinter steckt auch die Frage, ob man sich ein Model für 30 000 oder 1300 Euro leisten könne und welches Modell man demnach wähle. „Wir wollen aber auf jeden Fall eine Drohne anschaffen“, sagt Kroll und ist überzeugt von der Sinnhaftigkeit für Rettungseinsätze.

Über die oftmals hohen Windstärken, die auf der Insel herrschen, macht er sich keine Sorgen: „Mittlerweile gibt es Drohnen die auch bei sechs bis sieben Windstärken fliegen können“, erzählt er und verweist auf die rasante technische Weiterentwicklung in diesem Bereich. Sogar schwimmende oder zumindest wasserdichte Modelle würde es geben, die auch nach einem Absturz in die Nordsee noch funktionsfähig wären. Ein für ihn ebenfalls interessanter Faktor sei die Möglichkeit, mit der Drohne Schwimmwesten oder Rettungsringe befördern zu können, welche über den in Seenot Geratenen abgeworfen werden können. Mehr will der örtliche DRK-Chef zu dem Thema erst sagen, wenn die Planung weiter ist und er Tatsachen präsentieren könne.

Andere Sylter Retter vertrauen der modernen Technik noch nicht so recht und sehen die Insel-Bedingungen weit aus schwieriger. Peter Lassen, Badebetriebsleiter der Westerländer und Rantumer Strände sowie des örtlichen Schwimmbades, findet die Idee nicht schlecht, jedoch weist er auf die hohen Kosten eines wirklich guten Gerätes hin, die sich häufig noch in der Erprobung befinden. „Man bräuchte ja auch noch einen guten Piloten“, merkt er an, was für ihn zusätzliches Personal und somit weitere Kosten bedeuten würde.

Außerdem gibt er zu Bedenken, dass an den Stränden ein allgemeines Drohnen-Flug-Verbot herrsche und eine dauerhafte Zulassung für alle Gebiete Sylts sicher auch durch den Flugverkehr schwierig zu bekommen sei. „Es sind einfach sehr viele Gedanken die man sich machen muss“, sagt er und erklärt, dass es sicher leichtere und ebenso praktische Lösungen gäbe. Dazu gehören zum Beispiel motorisierte Surfbretter oder ein Ausbau der Jetski-Flotte, „damit wäre nicht nur eine Drohne schnell bei den Betroffenen sondern auch direkt ein Retter.“

Der Vorsitzende der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Sylt und hauptamtliche Rettungsschwimmer der Gemeinde Kampen, Lars Lunk, sieht keine Notwendigkeit für Rettungsdrohnen auf Sylt. Die meisten Unfälle würden sich in Strandnähe abspielen, da sei die „Reaktionszeit in der Regel so schnell, dass ein Drohne keinen Sinn macht.“ Wenn jemand mal weiter abtreibe, würde dies nur mit einem Stand-Up-Paddling- oder Surfboard passieren, wodurch wiederum keine akute Gefahr besteht zu ertrinken, da eine Schwimmhilfe dabei wäre.

Den Abwurf von Rettungshilfsmitteln wie einer Weste oder einen Ring sieht er kritisch: „Da müsse man davon ausgehen, dass der in Not Geratene sich noch eigenständig festhalten kann“, erklärt der Rettungsschwimmer und gibt zu bedenken, dass dies in Extremsituationen, zu denen auch die Retter nicht schnell Zugang bekämen, oft nicht der Fall ist. Jedoch könne er sich eine mit Wärmebild-Kamera ausgestattete Drohne für Nachteinsätze vorstellen. Bis ein Hubschrauber mit einer solchen Vorrichtung aus Kiel eingetroffen sei, könnte es manchmal viel Zeit kosten und oft müsse der Helikopter, durch den Anflug nach einer gewissen Zeit landen, um betankt zu werden. Das wäre Zeit in der die Drohne eingesetzt werden könne, an einem kompletten Ersatz von Hubschrauber durch Drohne glaubt er aber nicht: „Es sind große Gebiete, Quadratkilometer, die da abgesucht werden müssen“, erklärt er und weist damit auf Reichweite sowohl für die Steuerung als auch für die Akkus hin.

Er teilt die Meinung von Peter Lassen, dass zusätzlich Piloten benötigt werden würden und die Drohnen in Rettungseinsätzen noch zu unausgereift sind. Man solle erstmal die Erfahrungen aus anderen beziehungsweise Sylt-ähnlichen Regionen abwarten, bevor man das Geld für die Anschaffung von Drohnen bereitstellt.

In anderen Küstenregionen Norddeutschlands werden in Zukunft schon erste Erfahrungen mit den „Rettungscoptern “ gewonnen. Am vergangenen Dienstag stellte das DRK Usedom offiziell ein Drohnen-Pilotprojekt vor, in dem bis Frühjahr 2018 getestet werden soll, ob die kleinen Fluggeräte wirklich eine schnellere und effizientere Rettung ermöglichen.