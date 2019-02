Sylter Naturschutz : Rettungsaktion für die letzten Kreuzkröten Sylts

Bei einer Dünenführung am Donnerstag können interessierte Teilnehmer mehr über die Hintergründe der Aktion erfahren.

von Ralf Henningsen

17. Februar 2019, 15:29 Uhr

Die „Amphibieninitiative 2.0“ gastiert in den Dünen in der Nähe der Sansibar auf Sylt. Hier werden in den nächsten Tagen zwei Dünentäler für die Kreuzkröte auf Flächen des Landschaftszweckverbandes Sylt aufgewertet.

Auf Sylt gehen der europaweit geschützten Kröte die Lebensräume aus (shz.de berichtete am 8. Februar). Das wollen die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, der Kreis, der Landschaftszweckverband Sylt und zahlreiche Partner vor Ort jetzt ändern.

Damit sich die die Öffentlichkeit über die Hintergründe der Rettungsaktion informieren kann, laden die Akteure zu einer Führung am Donnerstag, 21. Februar, um 14 Uhr ein. Die Amphibienexperten stellen die Maßnahmen vor und erklären, warum sie für den Erhalt der Artenvielfalt auf Sylt so wichtig sind. Dabei geht es auch darum, welche anderen Tiere und Pflanzen von den Baggerarbeiten noch profitieren. Finanziert wird die Aufwertung der Kreuzkröten-Lebensräume mit Mitteln des Kreises Nordfriesland aus der „Amphibieninitiative 2.0“. Das Artenhilfsprogramm umfasst insgesamt 28 Teilgebiete zwischen Sylt und Husum. Bis 2020 sollen sowohl auf öffentlichen als auch privaten Flächen die Land- und Fortpflanzungslebensräume von Moor- und Laubfrosch, Kammmolch sowie Knoblauch- und Kreuzkröte aufgewertet werden.

Die Teilnehmer treffen sich auf dem Parkplatz der Sansibar, Hörnumer Straße 80, Rantum.