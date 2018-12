Sylter Vereinsleben : Resümee und Ausblick

Nordfriesischer Segelverein (NFSV) bietet 2019 Opti-Kurs für Anfänger

11. Dezember 2018, 17:03 Uhr

Die Jugendgruppe des Nordfriesischen Segelvereins (NFSV) Rantum besuchte im Rahmen ihrer Weihnachtsfeier den Westerländer Schützenverein, um ihre Zielgenauigkeit auch an Land zu testen. Unter Anleitung der Schützenbrüder Stefan Petersen und Helge Schicke bereitete den jungen Seglern das Schießen sichtlich viel Spaß. Es wurde aber auch ein Resümee der vergangenen Saison gezogen und ein Ausblick auf den kommenden Sommer geworfen. Die Segler nutzten den „Jahrhundert“-Sommer, um in der Rantumer Bucht ausgiebig mit Optimisten und Jollen zu segeln, aber es wurden ebenso Segelreviere auf der Treene, an der Schlei und in Husum besucht.

Hier konnte die in den vergangen Jahren gesammelte Erfahrung bei Regatten gezeigt werden. Auf Lehrgängen wurde insbesondere die Beherrschung der kleinen Segelboote intensiv trainiert.

Die erfahreneren Jugendlichen besuchten in den Sommerferien sogar zusammen mit den Erwachsenen für ein paar Tage die Nachbarinsel Föhr. Höhepunkt des Segeltörns war das Ankern vor Sylt, verbunden mit einer Übernachtung auf den Booten bei sternenklarem Himmel und morgens einem Seehund als Besuch. Auch eine Fahrt zum Nachbarverein in Hörnum gehörte vergangenen Sommer zum Programm.

Für die kommende Saison möchte der NFSV einen Opti-Kurs für Anfänger anbieten. Gestartet wird im Januar zunächst mit theoretischem Unterricht, so dass sich die Kinder mit den Booten und seglerischen Grundkenntnisse vertraut machen können. Interessierte Kinder ab 8 Jahren sind herzlich willkommen: „Du magst das Wasser? Du hast Lust, dich in der Natur zu bewegen? Du magst gern mit anderen zusammen etwas unternehmen? Dann bist du bei uns genau richtig! Du lernst in einem Optimisten das Segeln von der Pike auf und wirst nach kurzer Zeit schon alleine in sicherem Gewässer auf der Wattseite segeln können. Spaß und die Gemeinschaft stehen hoch im Kurs bei uns. Voraussetzung ist, dass Du schwimmen kannst und dass Deine Eltern Lust und Zeit haben, manchmal mit anzupacken!“ Anmeldungen bitte unter Tel: 935150 bei Oliver Ewald.