Musik aus einem anderen Jahrhundert : Renaissance-Café in der Kreismusikschule

Lieder und Instrumentalmusik aus der Renaissance erklingen am kommenden Sonntag auf Sylt.

von shz.de

12. September 2018, 16:53 Uhr

Am Sonntag, 16. September, um 16 Uhr lädt die Renaissance-Compagney Sylt zum „Renaissance-Café“ in das Kleine Musiktheater in der Bezirksstelle Sylt der Kreismusikschule Nordfriesland ein. Erklingen werden Lieder und Instrumentalmusik der Zeit (1550-1620), dazu gibt es Kaffee und Gebäck. Dargeboten wird die Musik auf Instrumenten, die heutzutage kaum noch bekannt sind: Viola da gamba, Renaissance-Gitarre, Kleinharfe und Renaissance-Flöten. Technik und Spielweise der alten Instrumente unterscheidet sich deutlich von „normalen Instrumenten“, ebenso das Klangbild. Illustre Komponisten der Renaissance wie Thomas Morley, William Brade, Orlando di Lasso und andere werden zu Gehör gebracht. Der Eintritt ist frei. Die Bezirksstelle Sylt der Kreismusikschule liegt neben der St. Nicolai-Kirche.