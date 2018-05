Handball auf Sylt : Rekordmeister THW Kiel kommt nach Sylt

Am 21. Juli spielt der 20-fache Deutsche Meister im Sportzentrum gegen den TSV Westerland.

von fd

25. Mai 2018, 05:30 Uhr

Dieses sportive Event wird nicht nur alle eingefleischten Handballfans begeistern: Am 21. Juli reist der deutsche Rekordmeister THW Kiel zu einem Freundschaftsspiel gegen den TSV Westerland auf die Insel.

Bundesliga trifft auf Landesliga: Die Zuschauer dürfen sich auf ein spannendes Spiel freuen. „Der THW ist das erste Mal auf Sylt zu Gast – das ist für unsere Spieler und das Publikum natürlich ein absolutes Highlight, wir freuen uns bereits sehr auf diese Begegnung“, erklären die TSV-Handballtrainer Lars Schnittgard und Olaf Rogge. Möglich macht dieses von Peter Kötting (PK Events) und dem TSV Westerland veranstaltete Handball-Event das Engagement des Sponsors Provinzial-Versicherung. Bezirkskommissar Dirk Volquardsen, Inhaber der Provinzial-Agentur in Westerland, ist langjähriger Unterstützer und Versicherungspartner des TSV Westerland. „Prima, dass es mit diesem Termin so geklappt hat, da die Handball-Bundesliga dann noch Pause hat“, freut sich Volquardsen. Das Spiel zwischen dem Landesliga-Team des TSV Westerland und den Profis des THW Kiel – 20-facher Deutscher Meister und dreimaliger Champions-League-Sieger – wird am 21. Juli um 15.30 Uhr im Sportzentrum Westerland angepfiffen (Einlass ab 14.30 Uhr).

Foto: TSV

Karten zum Preis von 11,80 Euro für Erwachsene und 6,30 Euro für Kinder bis zwölf Jahren sind ab sofort online unter der Adresse „www.insel-ticket.de“ sowie in der Geschäftsstelle der Sylter Rundschau in Westerland erhältlich. Der Erlös kommt dabei der Jugendarbeit des TSV Westerland zugute.

Die Fans dürfen sich auf ein Star-Ensemble des THW zum Anfassen freuen – für Autogrammwünsche stehen die Spieler nach dem Abpfiff gerne zur Verfügung stehen. Und schon vor dem Spiel werden die THW-Profis am Fun-Beach nördlich der Westerländer Promenade zwischen 12.30 und 13.30 Uhr ihr Können zeigen.