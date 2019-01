Projekt „Plastikinsel nein danke!“ : Reinigungsaktion im Naturschutzgebiet

Aktivisten treffen sich kommenden Sonnabend auf dem Lister Ellenbogen.

von sr

13. Januar 2019, 15:37 Uhr

List | Wie schon in den vergangenen Jahren möchten die Sylter Werkstätten gemeinsam mit der Naturschutzgemeinschaft Sylt, der Gemeinde List und den Listlandeigentümern im Rahmen des Projektes „Heimatliebe Sylt – Plastikinsel nein danke!“ das neue Jahr 2019 mit einer Reinigungsaktion im Naturschutzgebiet auf dem Ellenbogen starten. Im vergangenen Jahr hatten 70 freiwillige Helfer fast 10 Kubikmeter Müll gesammelt und die Dünen- und Strandflächen vom Abfall befreit – trotz widriger Wetterverhältnisse.

Am Sonnabend, 19. Januar, um 10 Uhr starten die Aktivisten zum vierten Mal vom Parkplatz der Kitesurfer (Übergang 10) ins Lister Naturschutzgebiet. Müllsäcke, Greifzangen und Handschuhe werden gestellt, gerne können aaber auch eigene Handschuhe und ein Spaten mitgebracht werden. Nach getaner Arbeit um 13 Uhr gibt es etwas Warmes zu Essen und zu trinken. Dazu bitte Suppenteller, Löffel und Tasse mitbringen – denn es soll ja kein weiterer Müll in Form von Plastikgefäßen und Pappbechern produziert werden.

Der Lister Sandhaken, auch Ellenbogen genannt und betreut durch die Söl’ring Foriining, besticht durch zahlreiche Besonderheiten. Die sich noch immer im Wachstum befindliche Fläche ist Wind und Wellen ausgesetzt. Seine Wildheit und Ursprünglichkeit ist Heimat für seltene Pflanzen- und Tierarten, die teilweise nur noch dort vorkommen und dadurch besonders schützenswert sind. Durch andauernde Sturmphasen in den Herbst- und Wintermonaten kommt es immer wieder zu hohen Wasserständen. Die Nordsee mäandriert dann tief in die Dünenlandschaft hinein, bis das Wasser schließlich zur Ruhe kommt. So wird auch alles Mitgebrachte aus der Nordsee an ungewöhnlichen Stellen abgelagert. Nach wie vor findet sich neben Pflanzenresten und Holzstücken auch viel so genannter anthropogener Müll. Dass Plastikmüll eine große Umweltgefahr darstellt, müsste in der Zwischenzeit jedem bekannt sein, die Medien berichten nahezu täglich darüber. Und es wird immer mehr, obwohl man sich in der Öffentlichkeit lokal, national und international damit auseinandersetzt und Abhilfen sucht.

So wollen die Initiatoren auch 2019 wieder ein Zeichen setzen und mit der gemeinsamen Sammelaktion auf die lokale und globale Problematik hinweisen. Sie hoffen auf viele Freiwillige, die helfen, die einzigartige Naturlandschaft am Ellenborgen von Unrat zu befreien. Gleichzeitig bietet sich dabei die Gelegenheit, in dieser besonderen Landschaft unterwegs sein zu dürfen, was sonst nur den Schutzgebietsbetreuern gestattet ist. Um Fahrgemeinschaften zu bilden, können sich Teilnehmer um 9:15 Uhr auf dem Parkplatz der Sylter Werkstätten treffen.

Guter Rat: Sollte das Wetter am 19. Januar nicht mitspielen, sollte man bis 9 Uhr auf der Facebookseite der Naturschutzgemeinschaft Sylt oder bei Heimatliebe Sylt nachschauen, ob die Aktion stattfindet oder nicht. Für Fragen stehen die Organisatoren gerne zur Verfügung. Die Naturschutzgemeinschaft Sylt ist von Montag bis Freitag unter Tel. 04651-44421 und die Sylter Werkstätten unter Tel. 04651-8863700 erreichbar.