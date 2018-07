Events auf Sylt : Reigen der Sylter Dorffeste beginnt

In den kommenden Wochen wird Insulanern und Syltgästen in fast allen Inselorten wieder viel Unterhaltung für Klein und Groß geboten

von Pierre Boom

11. Juli 2018, 06:00 Uhr

Viele Insulaner und ebenso zahlreiche Syltgäste freuen sich bereits auf diese Sommer-Events: Mit dem Dorffest in Tinnum startet am Sonnabend die diesjährige Dorf- und Feuerwehrfest-Saison. Hier lesen Sie, was wann und wo über die Bühne geht.

Sonnabend, 14. Juli - Tinnumer Dorffest

Ab 15 Uhr geht’s los auf der Festwiese mit Kinderspielen und Flohmarkt. Um 18 Uhr startet die Kinder-Disko und ab 19 Uhr können dann auch die großen Festbesucher das Tanzbein schwingen.

Sonnabend, 21. Juli - Dorffest Archsum

Um 13 Uhr wird das Fest im kleinsten Ortsteil der gemeinde Sylt mit einem Mittagstisch aus dem Grillzelt eröffnet. Ab 15 Uhr gibt es Kinderspiele und Feuerwehrautofahren. Tanzen ist angesagt ab 18 Uhr bei der Kinder-Disko und ab 19.30 Uhr bei der Disco mit Marco Nissen sowie bei Live Musik mit der Band mr.jimmy @friesenschlampen.de.

Sonnabend, 21. Juli - Feuerwehrfest Kampen

Unter dem Motto „Schluss mit Chillen im Stillen“ steht das Sommerfest der Freiwilligen Feuerwehr Kampen am südlichen Ortseingang. Ab 16 Uhr gibt es Feuerwehrfahrten, Kinderschminken sowie Eis, Kaffee und Kuchen. Ab 18 Uhr geht es weiter mit Leckerem vom Grill, diversen Getränken und netten Gesprächen.

Sonnabend, 28. Juli/ Sonntag, 29. Juli - Dorfteichfest Wenningstedt-Braderup

Bereits zum 40. Mal feiert die Gemeinde ihr traditionelles Dorfteichfest, auf dem Sylter Künstler und Vereine ein buntes Angebot präsentieren. Los geht’s am Sonnabend um 14 Uhr. Highlights sind die Auftritte des Gospelchors „Island Voices“ (15 Uhr) und des Sylter Shanty-Chors (16.30 Uhr), das 4. Lions-Entenrennen auf dem Dorfteich um 18 Uhr und um 19 Uhr das Konzert des Norddörfer Musikvereins, im Anschluss Stimmung, Spaß und Party im Festzelt. Am Sonntag finden um 1 0 Uhr ein Gottesdienst mit Pastor Chinnow und ab 12 Uhr ein Jazzfrühschoppen mit den Westcoast Feetwarmers statt.

Freitag, 3. August - Feuerwehrfest Rantum

Die Freiwillige Feuerwehr Rantum feiert ihr Sommerfest am Gerätehaus dieses Jahr wegen vieler anderer Events auf der Insel bereits an einem Freitag und hat die Dauer auf 18 Uhr bis ein Uhr nachts beschränkt. Es gibt Köstlichkeiten vom Grill und Cold Drinks sowie Musik, Tanz, Stimmung und Spaß mit DJ und der Liveband Ever’So.



Sonnabend, 11. August - Feuerwehrfest Westerland

Programm und genauer Zeitablauf des Festes der Westerländer Kameraden in der Wache gegenüber vom Alten Tower waren zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt.

Freitag, 17. August - Sommerfest Kampen

Ab 17.30 Uhr verwandelt sich der Garten des Kaamp-Hüs in einen gemütlichen Treffpunkt, der mit Weinzelt, Live-Musik und kulinarischen Leckerbissen zum Verweilen einlädt. Zu späterer Stunde wird dann der Saal des Kaamp-Hüs gerockt.

Sonnabend, 18. August - Feuerwehr- und Arena-Fest Keitum

Wegen des Abrisses der Thermenruine musste das Keitumer Fest vergangenes Jahr leider ausfallen, aber dieses Jahr findet es wieder statt. Am Nachmittag gibt es wieder viele Attraktionen der Feuerwehr für die Kinder und Jugendliche in der Straße Am Tipkenhoog und auf dem Parkplatz. Ab 18 Uhr treten in der Arena die Wunschlistenband, Watt’n’ Pack und das Hamburger Duo Nervling auf. Nach dem Konzert wird bis zirka ein Uhr weiter gefeiert und zur Musik von DJ Markus getanzt.

Sonnabend, 25. August - Feuerwehrfest Hörnum

Ab 14 Uhr beginnt das Fest im Inselsüden. Programm und Zeitablauf waren zu Redaktionsschluss nicht bekannt.

Anmerkung: Das Feuerwehrfest in Morsum fällt dieses Jahr nach uns vorliegenden Informationen aus. [-red.]