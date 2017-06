Alle Termine : Reigen der Sylter Dorffeste beginnt

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Manche Tradition auf Sylt ist längst Vergangenheit – doch zumindest die Dorffeste der Freiwilligen Feuerwehren gehören zu dem guten Usus, der den Wechsel der Zeiten überstanden hat. Der alljährliche Reigen beginnt wie immer im östlichsten Inseldorf: Am Sonnabend, den 1. Juli, laden die Morsumer Blauröcke zu ihrem gemütlichen Sommerfest rund um das Feuerwehr-Gerätehaus im Serkwai, Nähe Kirche, ein. Von 15 Uhr am Nachmittag bis ein Uhr nachts gibt es ein buntes Programm für Groß und Klein. Zunächst können sich die Jüngsten auf einer Riesenrutsche austoben, auf Tretmobilen fahren, sich schminken lassen, in den Feuerwehrfahrzeugen mitfahren oder mit ihren Eltern den mobilen Brandschutzcontainer der Sylter Wehren inspizieren. Von 17 Uhr bis 18 Uhr steht dann eine Kinderdisco mit DJ Sandro Schubert auf dem Programm. Um 18 Uhr beginnt der Abend für die Erwachsenen, laden Sitzbänke und Stehtische zum gemütlichen Klönschnack ein, kann auch zu Musik vom Plattenteller getanzt werden. Für das leibliche Wohl der Besucher ist umfassend gesorgt – unter anderem mit (kostenlosem) Eis für die Kinder, mit Hamburgern, Gyros und Currywurst sowie kühlen Getränken. „Für Autofahrer empfiehlt sich, den Parkplatz an der Kirche anzusteuern. Alternativ sind es vom Bahnhof oder der Bushaltestelle zum Fest lediglich fünf Minuten Fußweg“, rät Morsums Wehrführer Volker Bartling.

Termine aller Dorffeste





8. Juli

8. Juli

21. Juli

22. Juli

28. bis 30. Juli

29. Juli

12. August

18. August

26. August

von sr

erstellt am 30.Jun.2017 | 05:10 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen



Dorffest Archsum, FestwieseSommerfest Feuerwehr Kampen, am Gerätehaus, südlicher Ortseingang725 Jahre List – großes HafenfestDorffest Tinnum, FestwieseHafenfest in HörnumDorfteichfest in WenningstedtTag der offenen Tür der Feuerwehr Westerland, Zum Fliegerhorst 35, gegenüber vom Alten TowerSommerfest am Kaamp- Hüs, Hauptstraße 12 in KampenFeuerwehrfest in Hörnum, Feuerwache an der Rantumer Straße