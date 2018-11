Vandalismus : Reifen von elf Autos zerstochen

Kriminalpolizei sucht Zeugen

27. November 2018, 16:10 Uhr

Böse Überraschung für Autobesitzer in den Westerländer Straßen Westhedig und Zwischen den Hedigen. In der Nacht zum Montag haben Unbekannte an elf Fahrzeugen Reifen zerstochen. Am Montag Morgen um 7.15 Uhr meldete der erste Autobesitzer das Malheur der Polizei. Die Täter hatten es überwiegend auf den hinteren linken Reifen abgesehen. Wer in der Nacht zum Montag Auffälliges beobachtet hat, sollte sich unter Tel. 04651-70470 mit der Kriminalpolizei Sylt in Verbindung setzen.