Veranstaltung in Kampen : „Reich an Gesundheit – schön von innen“

Am 1. Mai findet im Kaamp-Hüs erstmalig das „Kampen|eum“ mit zahlreichen Vorträgen namhafter Medizin-Experten statt.

von sr

03. März 2019, 16:50 Uhr

Kaum ein Image ist nachhaltiger als das von Kampen als dem Mekka der Reichen und Schönen. Mit einem Augenzwinkern nahm das Veranstaltungsteam des Tourismus Service dieses viel zitierte Klischee und nutzte es als provokanten Titel für ein völlig neues Format: „Gesundheit – das neue Reich und Schön“ heißt das weltweit erste „Kampen|eum“, zu dem am Mittwoch, 1. Mai, Referenten und Ausnahmemediziner im Kaamp Hüs zu Gast sein werden, um interessierte Laien aller Generationen mit ihren Ansätzen zu begeistern.

„Die Medizin spezialisiert sich immer mehr, therapiert wird immer gezielter. Hightech-Verfahren, alternative Therapien, Bewegung, Ernährung und die Heilkräfte der Natur müssen künftig gemeinsam wirken dürfen. Zum Wohle des Patienten!. Es ist dringend an der Zeit, dass der Mensch ganzheitlich, auf körperlicher, seelischer und geistiger Ebene betrachtet und entsprechend vernetzt, behandelt wird“, bringt Pia Möller den Grundgedanken des ersten Kampen|eums auf den Punkt. Die Sylter Osteopathin entwickelte gemeinsam mit Tourismusdirektorin Birgit Friese das Konzept zu einem Symposium, das jeden angeht.

Führende Köpfe zu populären, wissenschaftlichen und gesellschaftliche Themen nach Kampen zu holen, neue Impulse zu setzen, Horizonte zu erweitern und das Ganze auf leichte und unterhaltsame Art – das soll jetzt und in Zukunft der rote Faden der neuen Veranstaltungsreihe sein.

Dass Ereignisse mit „-eum“ am Ende alles andere als trocken und langweilig sind, stellt gleich das erste Event seiner Art unter Beweis. Zum Thema Gesundheit kommen die prominentesten Gesundheitsexperten Deutschlands auf die Insel. Ob Schlafmediziner Michael Feld, Philosoph Wilhelm Schmid, Sportexperte Ingo Froböse, Kardiologe Matthias Hoffmann, Sportmediziner Hauke Mommsen oder der Verfechter ganzheitlicher Medizin Dietrich Grönemeyer: Sechs Referenten verschiedener Fachrichtungen werden die Teilnehmer des Kampeneums am 1. Mai mit ihrem Wissen inspirieren – und nicht zuletzt darin bestärken, ihren eigenen, maßgeschneiderten Weg in allen Gesundheitsfragen zu gehen.

Am Vorabend im Hotel Rungholt soll lebhaft unter Beweis gestellt werden, wie unterhaltsam und genussreich Gesundheit sein kann: Bestsellerautor Wilhelm Schmid philosophiert dort zum Thema „Kaviar und Askese“, im Anschluss wird köstlich diniert, um dann mit „Let’s dance“-Coach Daniel Benz bestens begleitet in den Mai zu tanzen.

Tagestickets für das erste Kampen|eums kosten 99 Euro je Person und sind an allen insularen Vorverkaufsstellen sowie online auf www.kampen. de/kampeneum erhältlich.

Im Preis sind folgende Leistungen enthalten:

>ein Empfangs-„Wellnessdrink“

>Magnus Softgetränke und Mineralwasser imperial feinperlig und still

>mittags: „Soulfood - gesund und lecker“ von Thorsten Möller’s Anker

>nachmittags: Kaffee, Tee und ein gesunder Snack

> ein Glas Fürst von Metternich Chardonnay zum Ausklang

> die Teilnahme an allen Vorträgen

Außerdem erhalten alle Teilnehmer, die in Kampen eine Unterkunft buchen, einen Gutschein für einen Tagesstrandkorb in Kampen.