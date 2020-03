Reha-Kliniken auf Sylt schließen

Kreis Nordfriesland untersagt unter anderem Mutter-Kind-Kuren / Syltklinik geschlossen / andere folgen sobald der letzte Patient abgereist ist

Wenningstedt/ Westerland | Auch die Reha-und Kureinrichtungen sind jetzt von den Folgen des Covid-Virus betroffen: Seit Beginn der Woche dürfen in diesen Einrichtungen „keine entsprechenden Maßnahmen mehr erbracht werden“. Das hatte das Land Schleswig-Holstein verfügt. Damit soll einer weiteren Ausbreitung des Virus Sars-CoV-2 entgegengewirkt werden. Neue Patientinnen und Patienten dürfen demnach nicht mehr aufgenommen werden. Menschen, die ihre Behandlung bis zum 16. März begonnen hatten, dürfen diese wie geplant bis zum Ende durchführen. Um Mitarbeiter und Patienten zu schützen, haben sich die Insel-Sylt-Klinik und die Syltklinik dennoch dazu entschlossen, die Therapien vorzeitig abzubrechen und zu schließen.

„Die restlichen Patienten reisen jetzt bis Sonntag ab“, sagt Gabriele Letschert, Geschäftsführer bei der Arbeitsgemeinschaft Eltern & Kind Kliniken, zu der auch die Insel-Klinik-Sylt gehört. Es sei wichtig, sowohl die verbliebenen rund 50 Eltern und Kinder, als auch die Mitarbeiter zu schützen. In die Klinik kommen Mütter oder Väter mit ihren Kindern für rund drei Wochen zur Vorsorge unter anderem, bei Herz, - und Atmungskrankheiten oder Reha bei „Psychosomatisch psychovegetative Erkrankungen“. Zunächst bis zum 15. April soll es demnach keine neuen Anreisen geben. „Einige Patienten sind sehr traurig, dass sie nach Hause fahren müssen“, sagte Letschert. Die meisten wollen aber zu Hause sein, um sich einzurichten, „bevor eine mögliche Ausgangssperre kommt“. Die Klinik unterstütze die Menschen bei den Rückreise-Vorbereitungen und versorge sie mit ausreichend Proviant für die Fahrt.

Die Syltklinik in Wenningstedt ist bereits seit Montag geschlossen. Die besonders gefährdeten immunsuppressiven Kinder müsstensicher auf die und von der Insel reisen können, sagt Dr. Uwe Steffens, leitender Arzt der Syltklinik. Das sei während der Covid-19-Pandemie derzeit nicht gewährleistet. In der Klinik werden Familien mit krebskranken Kindern aus ganz Deutschland betreut, um sich von der intensivmedizinischen Behandlung zu erholen.

„Die Menschen wären gerne noch geblieben, sie wussten, dass sie hier auf Sylt viel sicherer vor dem Virus sind, als zu Hause“, sagt der Mediziner. Durch den vorzeitigen Abbruch der Reha gefährdet sei jedoch keins der Kinder. Sie seien so stabil und nicht mehr bettlägerig, dass sie daheim in häuslicher Quarantäne betreut werden können. Dass die Insel so frühzeitig abgeriegelt wurde, sei ein Vorteil, sagt Steffens „Eventuell kann dadurch einem exponentiellen Anstieg des Virus und der damit verbundenen Überlastung der Klinik, wie auf dem Festland, verhindert werden.“

Die Klinik soll zunächst bis zum 29. April geschlossen bleiben. „Wir haben uns dazu entschlossen, weil wir den Schutz unserer Patienten im Falle einer Infektion nicht gewährleisten können“, sagte Ingo Mansen, Leiter der Klinik. Im Falle einer Infektion sei die Nähe zu einer Uniklinik, wie es sie meist nur in größeren Städten beziehungsweise in deren Umkreis gibt, von großer Wichtigkeit. Die Familien, die zur Reha in der Klinik waren, hatten bis Mittwoch Zeit abzureisen. „Das hat auch alles geklappt und ich hoffe, dass die Familien wohlbehalten zu Hause angekommen sind“, sagt der Klinikleiter.

Die rund 200 verbliebenen Patienten im Rehabilitationszentrum der Asklepios-Nordseeklinik dürfen ihre Behandlungen wie geplant abschließen. „Wir gehen davon aus, dass der letzte am 31. März die Insel verlassen hat“, sagte eine Sprecherin der Reha-Einrichtung für Dermatologie, Pneumologie, Onkologie und Orthopädie. Die Männer und Frauen würden gestaffelt abreisen, je nachdem, wann ihre Behandlung begonnen hat. Entsprechend des Erlasses des Landes, werden auch hier seit Montag keine neuen Patienten mehr aufgenommen.

Ob die bald leeren Reha- und Kurkliniken auf der Insel für eine Entlastung der Nordseeklinik genutzt werden sollen, falls das Virus sich weiter ausbreitet, konnten die Rehaeinrichtungen am Freitag zunächst nicht bestätigen. „Sollte sich die Lage jedoch stark ausweiten, werden wir selbstverständlich über alles nachdenken, was helfen kann, der Krise Herr zu werden“, sagte Hans-Martin Slopianka, Sprecher des Kreis Nordfriesland.

Andernorts ist diese Theorie bereits Realität: Wie der NDR am Freitag berichtete, plant das Land Niedersachsen, in Gebäuden des Kurbads Bad Pyrmont Patienten aus regulären Krankenhäusern unterzubringen.