Avatar_shz von Wiebke Stitz

13. November 2020, 18:00 Uhr

Der Lockdown hat ja durchaus seine Freunde. Es sind oft diejenigen, die sich für Abstand, Ruhe und Zurückgezogenheit begeistern können. Wer allerdings eher auf Lebensfreude, Freunde und Geselligkeit gepolt ist, hat es gerade sehr schwer. Trost bietet da ein gemeinsames Mahl - natürlich nur in der zulässigen Gruppenstärke, die die aktuelle Verordnung zulässt. Da sich aber nicht jeder für begabt genug hält, ein wohlschmeckendes Essen zuzubereiten, dürfen in diesen besonderen Zeiten solche Zutaten eine zentrale Rolle spielen, die selbst wenig geübte Küchenakteure in die Lage versetzen, Leckeres auf die Teller zu zaubern. Die Rede ist von guten Produkten wie Gewürzen, Saucen, Ölen, Essigen oder Nudeln. Es braucht ja nicht viel, um aus drei, vier Komponenten ein kleines Festmahl zu kreieren.

Sylt bietet hier eine beachtliche Auswahl an Produkten, die hier hergestellt oder zumindest hier entwickelt wurden. Man denke nur an die Genussmanufaktur von Alexandro Pape. Mit ihm arbeitet auch ein anderer Sylter Gastronom und leidenschaftlicher Genießer zusammen: Rainer Berchtold.

Der gebürtige Bayer hat mit seinen Sylter Restaurants „Reblaus“ und „Foodporn“ seine kulinarische Expertise überzeugend abgegeben. Jetzt hat der umtriebige Unternehmer auch eine eigene Reblaus-Kollektion an Gewürzen, Saucen und Weinen aufgelegt. Ein Feinkostprogramm, dessen Qualität durchweg überzeugend ist. Von Pape lässt sich Berchtold für sein Angebot eine Nudel produzieren und zwar in Reblaus-Form. Hört sich wie ein unnötiger Gag an, ist aber ein tolles Produkt, denn die Pastaform und ihre leicht rauhe Oberfläche macht sie zu einem guten Saucenträger.

Damit kommen wir zum ersten schnell gemachten Gericht, das wie geschaffen ist, um es in zulässiger kleiner Runde zu genießen: Reblaus mit Trüffel. Es beginnt gerade die Top-Saison für den edlen weißen Trüffel (tuber magnatum pico). Der hat zwar einen sehr hohen Preis, aber auch ein einmaliges Aroma. Für vier Personen reichen 20-30 Gramm. Exzellente Qualität bietet Deutschlands Trüffel-Papst Ralf Bos über seinen Versand (Bos-Food). Dort sollte man gleich ein Glas Trüffelrahmensauce mit bestellen. Dann kann es los gehen: Die Reblaus-Nudel zehn Minuten in sprudelndes Wasser mit viel Salz kochen, die Trüffelsauce vorsichtig in einem kleinen Topf erhitzen, Teller warm stellen. Nudeln abgießen (nicht abschrecken!!), kleinen Schuss Nudelwasser in die Sauce geben. Nudeln auf den Tellern portionieren, Sauce angießen, Trüffel darüber hobeln. Ein Hochgenuss, der in Coronazeiten die bedrohte Lebens- und Genussfreude weckt!

Übrigens: Die Anschaffung eines Trüffelhobels lohnt sich, denn damit lässt sich von Champignons bis zu Salatgurken vieles mehr als nur Trüffel hobeln... Wer für Trüffel nicht zu begeistern ist, dem schmeckt vielleicht die Sylter Lammbratwurst mit der Reblaus Currysauce. Ihre fruchtig-pikante Schärfe ist gut ausbalanciert, so dass selbst Esser, die es nicht gern zu scharf mögen, hier eine verträgliche und doch powervolle Sauce auf dem Teller haben.

Dazu passt ein Stampf von Morsumer Kartoffeln, den man mit etwas Kräutersalz würzt. Das Salz produziert Pape für Berchtold als eine Mischung aus Alpenkräutern und Sylter Meersalz - ein angenehm duftendes und aromatisches Salz, mit dem man vorsichtig würzen sollte - man kann ja nachsalzen...

Die Sylter Lammbratwürste leicht einschneiden, mit roten Zwiebeln in der Pfanne scharf anbraten, dann bei reduzierter Hitze gut durchgaren, die Currysauce dazu geben, kurz aufkochen lassen - fertig. Dazu passen frische Bohnen, die man in guter TK-Qualität kaufen kann und keine Kochkunst erfordern. Ein deftiges Gericht, das mit seiner pikanten Schärfe ebenfalls für Genuss- und Lebensfreude sorgt.