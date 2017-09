Westerland auf Sylt : Raub vor der „Shirobar“: Polizei sucht Zeugen

von shz.de

erstellt am 21.Sep.2017 | 17:26 Uhr

Westerland | In der Nacht zum Donnerstag gegen 2.10 Uhr ist es zu einem Raub in der Keitumer Chaussee in Westerland auf Höhe der „Shirobar“ gekommen. Nach Angaben der Polizei wurde eine 25-jährige Frau von einem unbekannten Mann angesprochen. Der Mann forderte Bargeld und schlug der Frau ins Gesicht. Sie händigte ihm ihre EC-Karte und einen kleinen Bargeldbetrag aus. Als sie davonlaufen wollte, hielt er sie fest, woraufhin sie sich wehrte und fliehen konnte. Anschließend informierte sie die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos. Nach der Personenbeschreibung ist er etwa 1,80 Meter groß und von schlaksiger Figur. Der Mann hatte keinen Bart, einen dunklen Hauttyp und sprach gebrochen deutsch. Er war dunkel gekleidet und trug keine Jacke. Wer in der Nähe einen Mann beobachtet hat, auf den die Beschreibung passt, oder etwas von dem Überfall mitbekommen hat, sollte sich unter Tel. 0461−70470 mit der Kriminalpolizei in Verbindung setzen.

