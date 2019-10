Rat suchen, bevor es zu spät ist

Die Sylterin Bibi Ifland ist Physiotherapeutin für Hunde / Über den falschen Umgang mit dem Vierbeiner

Avatar_shz von ago

15. Oktober 2019, 18:06 Uhr

Nicht nur auf Sylt ist ein Hund für viele seiner Besitzer mehr als ein Tier. Er ist Lebenspartner und teilt Freud und Leid ebenso wie teilweise das Bett und das Essen seines Herrchens. Doch tut das den Hunden gut? Dem gehen wir in unserer Serie „Sylter Hundeleben“ auf den Grund.

Bibi Ifland ist Physiotherapeutin, sie löst Verspannungen, behandelt Arthrose und gibt Outdoor-Fitnesskurse – mit einer Besonderheit: Bibis Patienten haben vier Pfoten.

Seit 1998 ist die heute 45-Jährige als Fitnesstrainerin tätig. Doch irgendwann war es Bibi zu viel: „Ich suchte einen Job, dem ich auch im Alter nachgehen kann.“ In dieser Zeit verlor ihr Hund Snoopa aufgrund von Knochenkrebs sein linkes Vorderbein, wodurch Bibi Ifland zur Tierphysiotherapie kam, denn Snooper musste lernen das Fehlen seines Vorderbeins auszugleichen. „Da habe ich gemerkt: das möchte ich gerne machen.“

An der Akademie für Tiernaturheilkunde in Bramstedt durchlief sie in eineinhalb Jahren ihre Ausbildung zur Tierphysiotherapeutin. Seitdem betreut sie als Teil der Tierarztpraxis Kobilinski Hunde.

Ob gesund oder krank, klein oder groß – Bibi Ifland kümmert sich um die Vierbeiner: massiert, trainiert und steht den Besitzern mit ihrem Rat zur Seite. „Meistens geht es darum Überlastungen vorzubeugen“, erklärt sie. Hund tragen zwei Drittel ihres Körpergewichtes auf den Vorderbeinen – nicht selten kommt es durch falsche oder unzureichende Bewegung zu einer Überlastung der Hinterläufe. Die Tiere gleichen den Schaden dann muskulär aus – behoben wird er dadurch allerdings nicht.



„Es geht darum Überlastungen vorzubeugen“





„Im Prinzip ist es wie bei uns Menschen“, zieht Ifland den Vergleich. „Wenn ich drei mal am Tag spazieren gehe, dann habe ich eine gute Grundfitness – bin aber nicht speziell trainiert. Das bedeutet, ich habe keine gute Beinmuskulatur, die mir im Falle einer Knieverletzung zu Gute kommt. Dafür benötige ich spezifisches Training. Und das ist beim Hund eben genauso.“ Ist der Hund zudem ständig angeleint und zieht, dann verursacht dies starke Verspannungen im Bereich der Schultermuskulatur. Außerdem verhindert das ständige gehen an der Leine eine Auspägung der Beinmuskulatur, da der Hund nur zwei von drei Gangarten laufen kann. Besonders für die Gelenke der Tiere sei es jedoch wichtig, dass die Vierbeiner sowohl Schritt als auch Trab und Galopp laufen können. „Sinnvoll ist es spezielle Trainigseinheiten in den Alltag einzubauen“, rät die Expertin. „Was man da total gut machen kann, ist den Hund im Wald über Baumstämme laufen zu lassen.“ Übungen wie diese baut die Physiotherapeutin auch in die Spaziergänge mit ihrer Hündin Happy ein. Das fordere den Vierbeiner nicht nur physisch, sondern auch mental und trägt dazu bei, dass eine Auslastung des Tieres schneller erfolge. „Meine Hündin ist dann sogar nach einer halben Stunde spazieren gehen total platt“, erzählt Bibi Ifland lachend.

In den meisten Fällen suchen Hundebesitzer jedoch erst dann Rat bei Bibi Ifland, wenn es bereits zu spät ist. Der Grund dafür ist simpel: Gelenkprobleme fallen oftmals erst auf, wenn die Vierbeiner bereits lahmen, die Hinterläufe beim urinieren nicht mehr heben oder nicht aufs Sofa springen wollen. Das Argument, der Hund werde eben älter, sei dabei irrelevant, denn „auch ein alter Hund kann mobil und fit sein“, sagt die 45-Jährige. Ihr Rat: „Einmal im Jahr sollte man mit seinem Vierbeiner zum Tierphysiologen gehen und sich Übungen zeigen lassen.“



„Bällchen holen“ macht die Gelenke kaputt





Die physischen Probleme der Tiere resultieren oft aus Unwissenheit. Das beliebte „Bällchen holen“ kann beispielsweise eine Ursache für kaputte Gelenke und Arthrose sein: „Hunde bremsen nicht ab, bevor sie sich den Ball schnappen. Im Gegenteil: sie springen darauf. Dadurch stauchen sich Vorderhand und die Wirbelsäule zusammen – auf Dauer verursacht das Arthrose. Gerade große Hunde wie Labradore, Schäferhund und Doggen seien besonders anfällig für Gelenkprobleme.

Ein weiterer Fehler, den viele Hundebesitzer machen, ist den Hund nicht aufgewärmt ins Auto springen, losrennen oder Bälle holen zu lassen. „Jeder Mensch der zum Sport geht, wärmt sich auf“, zieht die 45-Jährige erneut den Vergleich zum Menschen. Daran sollte jeder, dem an der Gesundheit seines Vierbeiners gelegen ist, denken.

Auch von den sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen gleichermaßen beliebten stundenlangen Strandspaziergängen rät Iflan ab: „Es ist sehr anstrengend für die Tiere. Für Welpen und Hunde im Wachstum ist ein Strandspaziergang nicht zu empfehlen.“ Die ungewohnte Anstrengung kann zu Überlastung führen – gerade Urlauber seien häufig mit ihren Vierbeinern, die nach mehrstündigem Toben am Strand lahmen, zu Gast in der Arztpraxis. Doch einen großen Vorteil gibt es für die Sylter Hunde: Das Meer. Sowohl Spaziergänge im seichten Wasser auf der Wattseite als auch ein Abstecher zum Schwimmen ins Meer seien nur zu empfehlen – „außer wenn das Wasser zu kalt ist“. Nichts sei effektiver als Schwimmen für den Aufbau der Rückenmuskulatur, so Bibi Ifland. Also ab an den Hundestrand, Leinen los und rein ins wohl temperierte Nass.





Weitere Informationen unter www.pfoten-fitness-sylt.de