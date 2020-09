Strandgut der Sylter Rundschau : Ralf Henningsen: Sollen Zweitwohnungsbesitzer für Coronazeit zahlen?

von Ralf Henningsen

18. September 2020, 15:59 Uhr

Da braut sich Ärger zusammen: Müssen Zweitwohnungsbesitzer auf Sylt für 2020 die volle Zweitwohnungssteuer bezahlen? Einige Betroffene sagen nein, denn sie durften ihre Inseldomizile ab dem 23. März nicht mehr nutzen. Das Betretungsverbot für die nordfriesischen Inseln endete erst sechs Wochen später, am 4. Mai. An 42 Tagen stand die Ferienwohnung leer, sofern sich die Bewohner nach Recht und Gesetz verhalten haben – das entspricht 11,5 Prozent des Jahres. Man muss kein Prophet sein, um vorauszusehen, dass Eigentümer vor das Verwaltungsgericht ziehen, wenn ihnen ein Steuerbescheid in der üblichen Höhe für das ganze Jahr ins Haus flattert.

Die Verwalter der Inseletats rechnen nach dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht schon mal nur mit 70 Prozent des üblichen Steueraufkommens. Die Satzungen über die Zweitwohnungssteuern stehen sowieso schon auf dem Prüfstand, weil die alten Bodenrichtwerte verfassungswidrig sind.

Die Diskussion sorgt für Zündstoff, denn dem Klischee nach ist der typische Zweitwohnungsbesitzer ja kein armer Schlucker. Ein dauerhaftes Feriendomizil muss man sich ja erstmal leisten können.

Aber wäre es gerecht, Grundeigentum mit einer Steuer zu belegen, wenn es überhaupt nicht genutzt werden darf? Mir sträuben sich da die Nackenhaare.