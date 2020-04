Rätselhafte Aktion: Was ist JP’s Kantine?

Avatar_shz von shz.de

21. April 2020, 17:46 Uhr

rantum | Der Hinweis kam per Telefon und war gleich mit einer neugierigen Frage verbunden: „Wissen Sie, wer hier in Rantum eine neue Kantine eröffnet?“ Nein, wussten wir, die Redaktion, auch nicht, waren aber interessiert. Denn wer eröffnet in diesen (Corona-) Zeiten einen gastronomischen Betrieb? Unser Anrufer schickte ein Foto, auf dem man in großen, mit Kreide gemalten Lettern „JP’s Kantine – vorbestellen“ lesen kann. Wir haben uns vorgenommen, dieser Gründergeschichte nachzugehen. Sind doch gute Ideen in diesen besonderen Zeiten wie kleine Lichtblicke am Horizont!