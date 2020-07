Radfahrer verunglücken öfter

Mit der Zahl der Gäste auf Sylt, steigt auch die Zahl der Fahrradunfälle / Die Sylter Polizei weiß warum

Westerland | Die Zahl der Fahrradunfälle auf Sylt hat zugenommen. Seit vor rund einer Woche in einigen Bundesländern – darunter in Hamburg, Schleswig-Holstein und Berlin – die Sommerferien begonnen haben, sind mehr Radler auf der Insel unterwegs, sagte ein Sprecher der Sylter Polizei am Freitag. Dadurch verunglückten auch mehr Menschen. Genaue Zahlen konnte er zunächst nicht nennen, es seien jedoch „deutlich mehr“ als in der Nebensaison.

Häufig würden Radler auf der falschen Straßenseite fahren und dann mit Entgegenkommenden zusammenprallen. Auch Unfälle beim Überholen seinen oft Ursache von Stürzen und Kollisionen, sagte der Beamte. Radler überholen zu schnell oder ohne dies rechtzeitig anzukündigen. Schert der Vorausfahrende dann im falschen Moment ebenfalls nach links aus, kommt es zum Zusammenstoß.

Aber auch Menschen, die nebeneinander mit ihren Drahteseln unterwegs sind, würden sich regelmäßig gegenseitig zu Fall bringen, wenn die Lenker sich berühren. Hinzu kommen wohl auch sogenannte Alleinunfälle, bei denen Menschen zum Beispiel beim Versuch, einen Bordstein hochzufahren, stürzen und sich verletzen. „Von diesen Unfällen ohne Fremdbeteiligung hatten wir am Wochenende allein vier bis fünf am Tag“, sagt der Polizist.

Grund für die hohe Unfallzahl ist laut Polizei unter anderem, dass viele Urlauber ungeübte Radler sind. Zu Hause seien sie eher selten mit dem Rad unterwegs und würden sich nur in den Ferien auf zwei Rädern fortbewegen. Auch die steigende Zahl an schnellen Pedelcs, die umgangssprachlich als E-Bikes bezeichnet werden, würde die Unfallstatistik nach oben treiben. Ebenso verschärfe die Infrastruktur auf Sylt die Lage, die „für die Masse an Fahrradfahrern einfach nicht ausgelegt ist“.

Dem stimmt der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Sylt zu. Er sieht jedoch nicht allein die beginnenden Sommerferien als Ursache für die gestiegene Unfallzahl. „Die Insel ist gefühlt voller als sonst. Ich habe das Gefühl, dass seit dem 18. Mai [dem Tag der Inselöffnung für Touristen, nach der coronabedingten Schließung, Anm. d. Red. ] Hochsaison ist“, sagt Carsten Kerkamm. Er fordert bezogen auf die Verkehrssituation dringenden Verbesserungsbedarf: „Es muss möglich sein, dass Radler und Autofahrer sich nicht immer gegenseitig gefährden“, sagt der Stellvertreter von Nikolas Häckel (parteilos). Im Straßenverkehr auf Sylt müsse aus dem gegeneinander ein miteinander werden.

Verstärkt würden die Probleme durch zahlreiche Baustellen in Westerland. Diese sorgen nach Meinung des CDU-Politikers dafür, dass sich Autos und Radfahrer in der Innenstadt konzentrieren. Hochgefährlich sei die jetzige Baustellen-Situation im Westerländer Bahnweg: „Wo sollen die Fahrräder denn dort fahren?“, fragt Kerkamm. Ausweichmöglichkeiten gebe es hier im Moment nicht. Ziel müsse es demnach sein, die Saisonzeiten bei der Baustellenplanung stärker zu berücksichtigen. Gespräche dahingehend hätten bereits stattgefunden. Zudem müsse der Verkehr durch inselweite Radkonzepte entzerrt werden. Das sei dringend erforderlich und wichtig: Die aktuelle Diskussion über das neue Konzept zum sogenannten Westküstenradweg war „längst überfällig“, sagt Kerkamm.

Zuletzt hatten die Mitglieder des Verkehrsausschusses am Mittwoch über einen neuen Radweg abgestimmt, der die Fußgängerzone der Inselhauptstadt in Nord-Süd-Richtung an der Andreas-Dirks-Straße queren soll (wir berichteten). Wann mit dem Bau gestartet werden kann, ist noch unklar.