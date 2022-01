ZDF-Krimiserie am Montag : Quotenrekord: So viele Menschen sahen die neueste Folge „Nord Nord Mord“

Seit über einem Jahrzehnt zeigt das ZDF mehrmals im Jahr eine neue Folge der Krimiserie „Nord Nord Mord“. Die jüngste Episode, der auf Sylt spielenden Serie, knackte nun einen Quotenrekord.

von Inga Kausch

19. Januar 2022, 15:24 Uhr

Seit über einem Jahrzehnt zeigt das ZDF mehrmals im Jahr eine neue Folge der Krimiserie „Nord Nord Mord“. Die jüngste Episode, der auf Sylt spielenden Serie, knackte nun einen Quotenrekord.

So viele „Nord Nord Mord“-Fans wie nie zuvor schauten sich am Montag, 17. Januar, die neueste Folge der auf Sylt gedrehten ZDF-Krimiserie an: Laut Quotenmeter fieberten 10,32 Millionen Menschen vor den Fernsehern bei der Episode mit dem Titel „Sievers und das tödliche Türkis“ mit. Damit erzielt die aktuelle Folge rund um das Sylter Kommissaren-Trio einen Marktanteil von 33,1 Prozent – ein Quotenrekord für die mittlerweile 17. Folge „Nord Nord Mord“.

In der aktuellsten Folge ermittelten die Hauptdarsteller Julia Brendler, Peter Heinrich Brix und Oliver Wnuk im Mordfall eines Kunstexperten und begaben sich auf das Gebiet der Kunstfälschungen.

Andere „Nord Nord Mord“-Folgen liegen deutlich unter dem Rekord

Die Thematik schien die Zuschauer besonders interessiert zu haben. Andere Folgen wie „Sievers und die Stille Nacht“ erreichten nämlich im Schnitt immer gute acht Millionen Menschen vor den Fernsehern. Lediglich „Sievers und der schönste Tag“ vom 15. März 2021 kratzte mit 9,91 Millionen Zuschauern schon einmal an der Zehn-Millionen-Marke.

Fortsetzungen der Sylter Krimi-Serie folgen bald

„Nord Nord Mord“-Fans können sich jetzt schon auf Fortsetzungen freuen: Die Folgen 18 und 19 sind bereits seit Ende Oktober 2021 im Kasten, Sendetermine stehen jedoch noch nicht fest. Auch die 20. Folge wurde schon Ende November 2021 auf Sylt gedreht und wird vermutlich im Herbst dieses Jahres ausgestrahlt.

