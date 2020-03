Quarzen und Zocken

Avatar_shz von sr

13. März 2020, 18:37 Uhr

Däne werden oder nicht werden - das ist bei unseren Nachbarn diese Tage eine schwierige Frage. Die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, dass das „Händedruck-Gesetz“ im Königreich vorschreibt, wie Einbürgerungs-Zeremonien dort abzulaufen haben: Jeder Neubürger muss einem dänischen Beamten unter der „Dannebrog“ einmal die Hand quetschen und zwar ohne Handschuhe, Innenfläche an Innenfläche. „Damit signalisiert der Neubürger, dass er die dänischen Werte angenommen hat.“ Punkt.

Da nun aber das Corona-Virus auch jenseits des Wildschweinzaunes sein übles Werk verrichtet, hat die gleiche Regierung das Händeschütteln nun tabuisiert - es ist zur Zeit un-dänisch. Folge: Alle Einbürgerungs-Zeremonien werden abgesagt, verschoben auf Zeiten, in denen Europa womöglich schon entvölkert ist.

Vielleicht könnte ja - ersatzweise - der Migrant zusammen mit dem dänischen Staatsbeamten - unter dem Bild der Königin - mal ordentlich eine rauchen! Das wäre dann Einbürgerung Danish-Royal.

Nachtrag: Jetzt will unsere Grenzlandpartei, der SSW, nun auch für die nächste Bundestagswahl kandidieren. Ja, aber Hallo!! Wenn sie dann irgendwann in Berlin die Macht erobert haben, wird auch hier bei uns Händeschütteln wieder Pflicht. Mensch, Ramelow, Mensch, Höcke, das werden dann aber echt schwere Zeiten. Alternativ könnte man sich ja Blumensträuße um die Ohren hauen...



Je schwerer die Zeiten, desto mehr spielen die Deutschen Lotto, Glücksspirale oder Keno. Das Lustige dabei ist aber, dass die beliebteste Variante, Geld aus dem Fenster zu werfen, das olle Zahlenlotto ist. Denn nur 49 Prozent des Einsatzes werden dort wieder ausgezahlt, verrät uns „Die Welt“. Der Rest wird benötigt, um flächendeckendes Staatsversagen zu finanzieren, also soziale Schieflagen zu stabilisieren. Um eine Millionen beim Lotto abzugreifen, stehen die Chancen bei 1:140 Millionen.

Viel besser ist jedoch die Glücksspirale: Da stehen die Gewinnmöglichkeiten bei 1:10 Millionen. Trotzdem: Die Wahrscheinlichkeit, am nächsten Samstag tot im Fernsehsessel abzuhängen „ist größer, als Glückspilz bei der Glücksspirale zu werden“.

Nachtrag: Viele Sylter denken vielleicht, dass die Chancenverteilung 1:140 Millionen besser ist als 1:10 Millionen. Liegt das daran, dass wir in unserem Hirn statt eines Rechenzentrums einen Tidekalender haben...?