Putztuch alarmiert Helfer

Westerland | Ein qualmendes Mikrofasertuch in einer Wohnung in der Andreas-Dirks-Straße alarmierte am Freitagmittag die Westerländer Feuerwehr. Das Tuch hatte vermutlich auf einer eingeschalteten Herdplatte gelegen und angefangen zu schmoren, sagte ein Sprecher der Sylter Polizei. Weil der Rauchmelder direkt zur Feuerwehr gekoppelt ist, machten sich die Helfer sofort auf den Weg. Die Straße war während des Einsatzes teilweise blockiert.