Open-Air-Konzerte : Pur und Robin Schulz beim Sylter Konzertsommer 2019

DJ Robin Schulz und die Kult-Band Pur sind im Scheinwerferlicht der Sylter Open-Air Bühne 2019 auf dem Flughafengelände.

von Frank Deppe

20. November 2018, 14:19 Uhr

Diese Nachricht hatten nicht wenige Insulaner und Urlauber mit Spannung erwartet – nun ist das Geheimnis gelüftet: DJ Robin Schulz und die Band Pur werden im kommenden Jahr die Top-Acts der beiden Open-Air-Konzerte auf dem Sylter Fliegerhorst sein. Jeweils bis zu 6000 Zuschauer können am 3. und 4. August dabei sein – der Kartenvorverkauf beginnt ab sofort.

„Die Messlatte liegt hoch“, waren sich Flughafen-Geschäftsführer sowie Tourismusdirektor Peter Douven, Konzertveranstalter Peter Kötting und Jörg Elias, Veranstaltungsleiter des Insel Sylt Tourismus-Service (ISTS), mit Blick auf die erfolgreichen Open-Air-Konzerte des vergangenen Sommers einig – im August hatten DJ Felix Jaehn und die Band „Revolverheld“ die Bühne vor der Flughafen-Halle 28 gerockt.

„Die Bilanz der ersten beiden Open-Air-Konzerte war äußerst positiv. Dies hat uns bestärkt, die Reihe 2019 weiterzuführen. Jung und Alt sollen erneut gemeinsam tolle Abende zu genießen, die das facettenreiche Veranstaltungsangebot auf Sylt noch einmal bereichern“, betonte Douven. Bewusst habe man dabei zwei Acts gewählt, die ganz unterschiedliche Zielgruppen ansprächen.

„Besser geht es in dieser Musikschiene derzeit nicht“, freute sich Douven sichtlich über die Verpflichtung des international bekannten Star-DJ's Robin Schulz. Mit seinem unverkennbaren Mix aus House, Electro und Pop hat es der Osnabrücker zu einem überaus erfolgreichen Musikexport gebracht: Titel wie „Waves“, „Prayer in C“ „Shed a light“ oder „I believe I'm fine“ stürmten die Charts.

Als einen – ebenfalls sehr erfolgreichen – Longplayer kann man die Band Pur bezeichnen, die seit bereits 37 Jahren auf der Bühne steht. Bei ihrem Sylt-Konzert darf sich das Publikum natürlich auf Ohrwürmer wie „Abenteuerland“, „Lena“ oder „Indianer“, aber auch neue Songs freuen. Der Abstecher von Pur freut im übrigen Peter Kötting (PK Events) besonders, der die Erfolgsband seit 25 Jahren auf ihren Touren begleitet und mit den Musikern freundschaftlich verbunden ist. „Die Jungs kommen sehr gerne nach Sylt und haben gleich eine Woche Urlaub dazugebucht“, verriet Kötting.

„Wir freuen uns auf tolle Sommerabende in einer ganz besonderen Atmosphäre und rechnen mit einem Ansturm auf die begrenzte Zahl an Tickets“, stellten Douven und Kötting in Aussicht und nahmen auch zu zwei Punkten Stellung, die 2018 bei einigen Konzertbesuchern zu Kritik führten: Der lange Fußweg zum Festivalgelände und die überfüllten gastronomischen Stände.

„Wir werden da sicherlich noch an den Stellschrauben drehen, wobei die Endstation der Shuttle-Busse von der technischen Machbarkeit und den behördlichen Genehmigungen abhängt.“

ISTS-Veranstaltungsleiter Jörg Elias nannte wichtige Fakten zu den Events: „Nach Robin Schulz am 3. August folgt am Tag darauf Pur. Beide Konzerte beginnen um 20 Uhr. Bereits ab 15 Uhr wird Einlass sein, um Warteschlangen zu vermeiden. Um 17 Uhr treten Vorgruppen auf, die wir noch benennen werden. Auch die kostenfreien Shuttle-Busse sind erneut im Einsatz.“

Tickets zu Preis von jeweils 58 Euro (VIP-Tickets: 159 Euro) sind aber sofort unter anderem bei allen Sylter Vorverkaufsstellen, der Sylter Rundschau sowie online unter www.insel-sylt.de erhältlich.