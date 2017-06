Bahnverkehr nach Sylt : Pünktlichkeit zeitweise unter 30 Prozent

vergrößern 1 von 3 Foto: MArtina Schulz 1 von 3





Seit Wochen klagen Bahnfahrer über Zugausfälle, Verspätungen und zu wenig Sitzplätze auf der Strecke Niebüll – Westerland. Auf Einladung des Nahverkehrsverbunds Nah.SH trafen sich gestern Vertreter der Bahn, Bürgermeister, Pendler, Touristiker und Sylter Unternehmer im Niebüller Rathaus, um über den aktuellen Zustand der „Marschbahn“ zu sprechen. Rund 25 Teilnehmer diskutierten zwei Stunden über mögliche Verbesserungen auf der Bahnlinie.

Mit einem positiven Eindruck ging Achim Bonnichsen aus dem Termin heraus. Das Gespräch sei „sehr informativ“ und „sehr konstruktiv“ gewesen, berichtete der Pendler. Die Nah.SH-Statistik habe bestätigt, dass es um die Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit der Züge seit dem Fahrplanwechsel im April nicht zum besten bestellt sei. Zwischen Niebüll und Westerland sei das Pünktlichkeitsniveau zeitweise auf unter 30 Prozent abgestürzt, während es auf der Gesamtstrecke 93 Prozent betragen habe.

Die Personenwagen mit den defekten Kupplungen würden nach und nach repariert und bis Ende Oktober zu 100 Prozent wieder zur Verfügung stehen. Bei der Sauberkeit der Waggons und der Zugtoiletten seien sich alle einig gewesen – der aktuelle Zustand sei inakzeptabel. Ein Problem, dem DB Regio mit zusätzlichem Personal Herr werden wolle, berichtete Bonnichsen.

Drei Forderungen stellen die Pendler an den neuen Verkehrsminister, der nächste Woche nominiert wird: Erstens eine Entschädigungszahlung, wie bereits nach den Störungen im November und Dezember 2016. Zweitens keine Fahrradmitnahme zur Hauptverkehrszeit. Und drittens eine zusätzliche Bahnverbindung über Niebüll hinaus nach Bredstedt und Husum am Nachmittag.

Zumindest beim Thema Entschädigung könnten die Pendler nicht auf Unterstützung durch den Nah.SH-Geschäftsführer Bernhard Wewers zählen, sagte Achim Bonnichsen. Wewers stehe auf dem Standpunkt, dass die Voraussetzungen für eine Entschädigung diesmal nicht erfüllt seien. Damit läge der Nah.SH-Geschäftsführer auch nicht auf einer Linie mit dem amtierenden Verkehrsminister Reinhard Meyer. Der hatte den Termin in Niebüll abgesagt mit dem Hinweis, dass Bernhard Wewers die Position des Landes vertreten werde. Und dazu zählte Meyer auch die Fahrradmitnahme, den barrierefreien Zugang und Entschädigungen für die Pendler.

Bernhard Wewers legte stattdessen sein Hauptaugenmerk auf die Nutzung der Fernzüge mit Pendlertickets, ohne extra dafür zahlen zu müssen. Über eine Fahrplanverbesserung, die Fahrradmitnahme und die Entschädigungen müsse die neue Regierung entscheiden. Zudem sollen die Fahrgäste in Zukunft umfassender informiert werden. Im nächsten Schritt will sich die Nah.SH am Freitag mit der DB zusammensetzen, um die kommende Saison zu planen.

Die Gesprächsatmosphäre sei „grundlegend gut“ gewesen, sagte Ronald Glauth vom Verein Sylter Unternehmer – richtig zufrieden waren die Unternehmer gestern allerdings nicht, nachdem sie mit ihrem Forderungspapier (siehe unten) in das Krisengespräch gegangen waren. Der Sylter Bürgervorsteher Peter Schnittgard sah das ähnlich: Das Treffen sei eher eine Analyse der Situation gewesen. „Wir drängen dringend darauf, dass die Anträge jetzt in der Politik von Minister Meyer durchgesetzt werden“, sagt er angesichts der nahenden Hochsaison. „Andernfalls droht das absolute Chaos und weiterer Schaden für die Insel Sylt.“ Sylt sei sowohl wirtschaftlich als auch touristisch von Bedeutung. „Und das Land Schleswig-Holstein sagt, wir können das Geld nicht zahlen“, sagt Schnittgard sichtlich erzürnt. Bei den angesprochenen Summen geht es um zwei bis drei Millionen Euro, die es kosten würde, auch die Fernzüge für den Nahverkehr zu öffnen.

Auch das ist eine Forderung der Gruppe rund um die Sylter Unternehmen: Nach wie vor sei keine flexible und unbürokratische Haltung bei der Nutzung des Intercity und des Sylt-Shuttle-Plus erkennbar. Mit bestimmten Monatskarten dürfen die Pendler nur mit dem Regionalexpress fahren, nicht aber mit den Fernzügen. Das hätte auch den Vorteil, dass sich die Reisenden auf mehrere Züge verteilen.

„Das ist ein rein politisches Thema“, sagte Wilfried Bockholt, Bürgermeister der Stadt Niebüll, mit Blick auf die prekäre Situation auf der Bahnlinie. Allerdings müsse man akzeptieren, dass es „Dinge gibt, die man nicht ändern kann“. Die grundsätzliche Kapazität der Marschbahn in der Saison sei eines der Themen, „die zu einem anderen Zeitpunkt in die Politik zu tragen sein werden.“

Mittlerweile seien von den stillgelegten 90 Niederflur-Reisewagen 60 wieder im Einsatz, berichtete Nah.SH-Pressesprecher Dennis Fiedel gestern unserer Zeitung – das entspricht acht Marschbahn-Zügen. Alle 15 Züge würden ab Herbst wieder zur Verfügung stehen. Die aktuellen Probleme auf der Bahnstrecke mit Zugausfällen und Verspätungen entstünden zum großen Teil durch „Infrastrukturstörungen“. Die Strecke Niebüll – Westerland sei seit Beginn des Sommerfahrplans am 7. April maximal ausgelastet, jede Störung bringe den sensiblen Ablauf durcheinander. Jedes defekte Signal, jede defekte Weiche und jeder defekte Zug – vor allem auf den eingleisigen Streckenabschnitten – hätten fatale Folgen für den Bahnverkehr.

Aber nicht nur die 90 Reisezugwagen von Bombardier sind Problemkinder, auch die neue Lok-Baureihe 245 des kanadischen Herstellers hat ihre Tücken: Der Nah.SH-Sprecher nennt „Überhitzungsprobleme am Trafo für das Bordnetz und relativ viele Kleinigkeiten.“ Die neuen Loks würden nun „einer Rollkur unterzogen und die Garantiemängel werden in den nächsten Monaten beseitigt“, erläuterte Dennis Fiedel. „Im Bahnverkehr passiert es leider häufiger, dass Probleme erst im Betrieb auftauchen.“

von Ralf Henningsen

erstellt am 20.Jun.2017 | 19:56 Uhr