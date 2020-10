Sylter Vereinsleben : Prüfung für Sylter Rettungshunde

Teams des Vereins Mantrailer Sylt absolvierten erfolgreich Basis- und Einsteigerprüfung.

Avatar_shz von shz.de

23. Oktober 2020, 10:40 Uhr

Sylt | Geschafft! Knapp ein halbes Jahr nach der Gründung des Vereins Mantrailer Sylt Rettungshunde haben jetzt vier Hunde die Prüfung der Einsatzfähigkeit erfolgreich bestanden, teilte der Verein mit.

Bereits im September konnte Dagmar Straetener mit ihrem Cane-Corso-Mix Luka in Timmendorfer Strand ihr Können unter Beweis stellen. Letztes Wochenende zog sie mit ihrer Husky-Hündin Mika nach, und zusammen mit ihren Vereinskollegen Joachim Wilms und Harald Müller sowie deren Schäferhunden Ylva und Murphy tragen sie jetzt alle den Titel „geprüftes Einsatzteam“.

Zusätzlich legten Joachim Wilms und sein Golden-Retriever-Mix Sammy die Basisprüfung und Nadine Enkelmann mit ihrem American-Staffordshire-Mix Joker die Einsteigerprüfung ab.

An zwei Tagen wurde unter Einsatzbedingungen in Hörnum und Wenningstedt trainiert. Am Prüfungstag galt es dann, 24 Stunden alte Spuren in der Westerländer Innenstadt unter schwierigsten Bedingungen zu finden. Alle Teams meisterten ihre Aufgaben hervorragend, heißt es in eine Pressemitteilung des Vereins weiter.

Die Basis- und Einsteigerprüfung fand am vierten Tag am Lister Hafen statt. Für alle Teilnehmer gab es dort noch Motivationssuchen. Die angereisten Prüfer sowie das Team um den Prüfungsleiter Gernot Sieger von Mantrailer West gratulierten allen Absolventen und alle Teilnehmer freuten sich über die gute Zusammenarbeit unterschiedlicher Organisationen.