Sylt : Propellermaschine legt Bruchlandung am Sylter Flughafen hin

vergrößern 1 von 1 Foto: Polizei Sylt 1 von 1

Am Donnerstagnachmittag ist gegen 16 Uhr eine zweimotorige Propellermaschine aus Diepholz in Niedersachsen beim Landeanflug auf den Sylter Flughafen verunglückt. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Beide Piloten und die beiden Fahrgäste blieben unverletzt.

Nach ersten Ermittlungen habe ein technischer Defekt dazu geführt, dass das Fahrwerk der Privatmaschine nicht ausfahren konnte. Es folgte eine unsanfte Landung. Die Flugzeugnase kippte nach vorne und die Maschine rutschte über die Landebahn.

Das Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Schadenshöhe konnte noch nicht genannt werden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von shz.de

erstellt am 14.Jul.2017 | 11:38 Uhr