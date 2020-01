Promenaden-Glück und geschredderte Nachtruhe

Avatar_shz von shz.de

10. Januar 2020, 16:59 Uhr

Die Thomas-Mann-Stadt Lübeck führt den Gender:Doppelpunkt ein. Damit soll – leichter lesbar – das dritte Geschlecht Anerkennung erfahren. Das verkündigt Die Welt. Für Sie, meine lieben Leser:innen, ist es jetzt leichter, „geschlechtergerechte Verwaltungssprache“ zu verstehen.

Aber auch auf Sylt besteht Handlungsbedarf. Dass unsere Ausflugsschiffe „die“ Adler-Schiffe sind, ist ja Maskulinum-diskriminierend, ist „der“ Adler doch männlich!

Doch vielleicht fahren Sie im nächsten Sommer dann mit den Adler:innen-Schiffen zu den Seehunds:innen-Bänken. Wer weiß?

Das Salon-Schiff der Reederei heißt zukünftig „Adler:innen-Prinz(es)s“. Unglaublich: Gender:Doppelpunkt und das „es“ für divers. Mehr geht nicht.

Dafür bekommt Sven Paulsen dann die höchste Auszeichnung des Bundesverbandes der Gleichstellungsbeauftragt:innen: Das rosa Gendersternchen mit Eichenlaub!

Es kann schon mal vorkommen, dass einem beim Doktor Nadeln, Schläuche, Sonden oder sonst was in den Körper gesteckt werden. Situationen, die sich eher mit Prosa als Lyrik beschreiben lassen.

Als mir das unlängst geschah, traten mir doch einige Schweißtropfen auf die Stirn. Darauf meinte die Arzthelferin (Original-Zitat): „Ach, Herr Degen, denken Sie jetzt einfach mal an etwas Schönes. Denken Sie, Sie stehen jetzt auf der Promenade“.

Uff ... Schock ...Hmm... Da bin ich an der Seite Rudi Dutschkes durch Berlin demonstriert, habe mich in Gorleben an die Gleise gekettet und bin mit dem Fahrrad über die Rockys gestrampelt. Und jetzt vermutet die Enkel-Generation, dass mein irdisches Glück sich in einem metaphysischen Aufenthalt auf der Promenade finalisiert.

Was läuft da schief...?

Tolle Idee! Die SPD schlägt vor, den Menschen ein „Windbürgergeld“ zu zahlen, die Windkraftanlagen in ihrer Nähe akzeptieren. So soll es weniger Klagen geben und die „Transformation“ hin zu erneuerbaren Energien gelingen. Das berichtet brandaktuell Der Spiegel.

Ich schlage vor, dass diese Idee erweitert wird. Als ich mich 1971 an der „Lorens-de-Hahn-Straße“ ansiedelte, war das eine in den Wiesen tot auslaufende Nebenstraße, auf der sich nachts vielleicht mal ein, zwei Autos verirrten. Sonst hörten wir nur den Gesang der Nachtigallen.

1992 dann wurde die Straße autobahnähnlich ausgebaut. High-Speed-Müllautos ohne Ende, Miesmuschel-Schwerlastverkehr und tieffliegende „Sansibar-Taxis“ schreddern seitdem unsere Nachtruhe.

Ich fordere jetzt „Schnellstraßen-Bürgergeld!“ Sofort! Rückwirkend! Möglichst in bar!

Das kann sich die Gemeinde bei den Bewohnern der Süderstraße wieder zurückholen. Da herrscht jetzt ja nächtliche Friedhofsruhe!