Senioren auf Sylt : Projekt Alten-WG gescheitert

Keine Nachfrage nach 22 Plätzen in Wohngemeinschaften für Senioren / Sozialausschuss berät über neue Verhandlungen mit Johannitern

von Ralf Henningsen

11. September 2018, 18:06 Uhr

Kein Interesse – die beiden Alten-Wohngemeinschaften in der Steinmannstraße stehen noch immer leer. Johanniter und Gemeinde haben kräftig die Werbetrommel für das Angebot gerührt, doch bis heute ist niemand in die 22 Zimmer eingezogen. Haben KLM und Johanniter am Bedarf vorbei geplant und gebaut?

Die Gemeinde und die Johanniter als Betreiber hatten ihr Angebot an Altenwohnungen überarbeitet und in der Steinmannstraße Platz geschaffen für zwei ambulant betreute Senioren-Wohngemeinschaften. Nach der Schließung des vollstationären Bereichs des Seniorenzentrums Ende Juli 2016 wurden 1,5 Millionen Euro in den Umbau des Gebäudekomplexes investiert. Im ersten und zweiten Stock befinden sich seitdem die Räume für die ambulant betreuten Wohngemeinschaften der Johanniter, die jeweils elf Senioren Platz bieten. Jeder Bewohner verfügt über ein Zimmer mitsamt Badezimmer, der große Gemeinschaftsraum und die Küche stehen allen offen. In ihren Tagesabläufen werden sie von einer Hauswirtschaftskraft unterstützt.

Doch das Interesse an der modernen Wohnform war gering, vielleicht auch wegen der Kosten: Laut Johanniter-Rechnung käme auf die Bewohner nach Abzug der Pflegeversicherung ein Eigenanteil von maximal 1594 Euro zu. Darin enthalten sind die Miete, die Betreuungs- und Hauswirtschaftskosten sowie die Nachtbetreuung und ein Beitrag zur Haushaltskasse in Höhe von 250 Euro.

Schon Ende Februar wurde im Wohnungsbauausschuss die Idee laut, eine der beiden Wohngemeinschaften für drei Jahre an elf junge Auszubildende zu vergeben – für 350 Euro Warmmiete. Doch der Vorschlag schlug hohe Wellen und scheiterte an Bedenken – das Seniorenzentrum, hieß es, sollte den Senioren vorbehalten bleiben.

„Ich denke, die Wohngemeinschaften waren zu groß und auch eine zwingend notwendige WG-einheitliche Abstimmung zu den Pflege- und Serviceleistungen wäre schwierig geworden“, glaubt Bürgermeister Nikolas Häckel. „Aber in die Glaskugel schauen kann auch ich natürlich nicht.“

Für etwas Aufklärung sorgte eine Postkartenumfrage unter Sylter Senioren ab 75 Jahren, die im Mai und Juni nach ihren Wünschen und Bedürfnissen gefragt wurden. 2500 Senioren der Gemeinde Sylt wurden angeschrieben und bis Ende Juni um Rückmeldung gebeten – 974 (39 Prozent) der Adressaten kamen der Bitte nach und beantworteten die vier Fragen nach ihrem Pflegegrad, ob sie ambulante Pflege in Anspruch nehmen, welche Wohnform sie im Falle der Pflegebedürftigkeit vorziehen und wie viel Geld sie für ihre Wunschunterbringung zahlen könnten.

„Das Ergebnis zeigt, dass die Betroffenen in ihrer eigenen Wohnung leben möchten und möglichst nicht im Heim“, heißt es in der Auswertung. Auf Platz 2 (35 Prozent) liegt die Servicewohnung. Einen Platz in der Senioren-WG wünschten sich weniger als 20 Prozent der Pflegebedürftigen. Bei der Frage nach den Kosten hat ein Drittel der Senioren angegeben, einen Eigenanteil zwischen 500 und 1000 Euro zahlen zu können. Nur 6,4 Prozent wären mit einer Eigenleistung von über 2000 Euro einverstanden.

Über das Ergebnis der Umfrageaktion wird am kommenden Montag der Sozialausschuss beraten. Die Mitglieder werden darüber entscheiden, ob die Verwaltung mit der „Johanniter Betriebsgesellschaft mbH“ über Konzept- und Vertragsänderungen verhandeln soll.

Bürgermeister Häckel hat sich des Themas angenommen: „Ich hoffe sehr, dass ich gemeinsam mit den Johannitern und dem KLM ein für die Senioren passendes Angebot entwickeln kann. Es geht um unsere Senioren und darum, dass die Johanniter nicht weiter finanziell zusetzen – das sollte Ansporn für unkomplizierte Verhandlungen sein.“

Die Alten-WG auf Sylt sei aus mehreren Gründen gescheitert, glaubt der neue Sozialausschuss-Vorsitzende Hicham Lemssiah (Insulaner): Es gab keine homogene Gruppe von Bewohnern, die „Hardware“-Ausstattung war zu teuer und es fehlte an einem ambulanten Pflegedienstleister. Der KLM-Vorschlag für eine Azubi-WG sei für alle überraschend gekommen, habe aber zu einer sachlichen Aufarbeitung dieses Themas geführt. Lemssiahs Erkenntnis aus der Umfrage: „Wir sollten uns für günstigen Wohnraum für Senioren und für einen Ausbau der Tagespflege einsetzen.“ Es sei „Zeit für einen Neuanfang, um ehrlich und konstruktiv das Beste für die Senioren dieser Insel zu erreichen.“