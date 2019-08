Professor Bretschneider lässt die Pfeifen tanzen

Humorvolle Orgelwerke aus vier Jahrhunderten in der katholischen Kirche

14. August 2019

Westerland | In jedem Jahr kann man sich drauf verlassen: Macht Professor Dr. Bretschneider Urlaub auf Sylt, dann lädt Westerlands katholische Kirchengemeinde St. Christophorus zu einem sommerlichen Orgelkonzert ein, das keine Wünsche offen lässt. So auch am vergangenen Dienstagabend. Der am Bonner Münster tätige Kirchenmusiker und Theologe traf im überaus gut besuchten Gotteshaus an der Elisabethstraße auf viele alte Bekannte (unter anderem auf den emeritierten Würzburger Bischof Dr. Friedhelm Hofmann) und treue Freunde seiner konzertanten Tätigkeit.

Unter dem Titel „Tanz der Pfeifen“ brachte Bretschneider humorvolle Orgelwerke aus vier Jahrhunderten und vier Ländern zu Gehör. Zur Freude der Besucher gab er zu den jeweiligen Musikbeiträgen prägnante, gut verständliche und somit hilfreiche Erläuterungen. Im Reigen der Musikstücke durfte natürlich Johann Sebastian Bach, dieser „überaus humorvolle Mensch“ (Bretschneider) mit einer Orgelbearbeitung seiner Orchester-Suite „Air“ nicht fehlen. Humorvoll auch: die Orgelbearbeitung von „Ein Männlein steht im Walde“ von Franz Lehndorfer, einem Münchener Kirchenmusiker. Zeitgenössische Komponisten wie Harold Britton (Variationen über Musik von George Gershwin) und Thomas Roß (Jazz-Studien in drei unterschiedlichen Rhythmen) beschlossen ein einstündiges Programm, das nicht nur in seiner Variationsbreite, sondern auch in seiner melodischen Vielfalt die Besucher zu lange anhaltendem Beifall bewog.

Gruß- und Dankesworte von Erika Redlin und Dr. Michael Traeger (beide vom Kirchengemeinderat) drückten Freude und Dank namens der Gemeinde und aller Besucher aus.