Primitiv oder geil?

08. November 2019, 16:21 Uhr

Jetzt, wo es wieder kühler wird und die Farbe in vielen Gläsern von weiß zu rot wechselt, hört man den Namen einer Rebsorte häufig in den Restaurants der Insel. Primitivo, der dunkle Rote aus dem Süden Italiens. In den letzten Jahren ist er hierzulande sehr populär geworden. Ist über die Alpen in den Münchner Markt geschwappt und von da auf die Weinkarten die Republik. Böse Zungen bezeichnen ihn auch schon mal als die rote Version des Lugana.



Es gibt ihn als preiswertere Massenware, da schmeckt er wie alkoholisierte Kirschlollies gemischt mit überzuckertem Erdbeerkompott. Natürlich gibt es auch dafür Fans und Abnehmer. Die hochwertigeren Versionen haben eine dunkle Waldbeerennote – zusätzlich zeigen sie Pfeffer- und Röstaromen mit einem Hauch Zimt und Gewürznelke. Sie sind tolle Begleiter zu Wildgerichten oder auch zur Gans. Der Name Primitivo kommt übrigens nicht von dem Wort "primitiv", sondern leitet sich eher von "prima" ab. Das hat er seiner frühreifen Art zu verdanken, die dafür sorgt, dass er vor den anderen erntereif ist, also der erste ist.

Was viele Fans des Primitivo gar nicht wissen, er führt ein Doppelleben. Er existiert nämlich nicht nur in Italien, sondern sorgt auch in Kalifornien seit längerem für Aufsehen. Nur dass er sich dort unter anderem Namen verkauft und als Zinfandel in die Flaschen gefüllt wird. Die Geschichte seiner Einwanderung ist nicht komplett klar, aber es gilt als recht bewiesen, dass er von einem Rebstock-Züchter namens George Gibbs eingeführt wurde. Der hatte eine Rebpflanzen- Gärtnerei bei New York und war wohl in Österreich auf Einkaufstour für Setzlinge. Irgendwie muss sich der Italiener dort untergemogelt haben und landete als blinder Passagier in einer Lieferung österreichischer Rebstöcke der Traubensorte Zierfandler. Wie das auch bei vielen menschlichen Einwanderern der Fall i st, konnte irgendwer in irgendeinem Office die Sauklaue des Versenders nicht recht lesen und so wurde Zinfandel daraus. Unter diesem Namen machte die Traube erstmal Karriere als Tafeltraube und war sogar eine der meistangebauten Rebsorten in den USA während der Prohibition. Danach hat sie für eine Flut billiger Roséweine in Kalifornien gesorgt, die sogenannten Blush Wines. Gibt es immer noch, am besten genießt man sie mit einer Packung Aspirin. Seit man allerdings entdeckt hat, dass es sich beim Zinfandel um Primitivo handelt, machen sich immer mehr Winzer die Mühe, ihn in hochwertige Weine zu verwandeln, und die machen wirklich Spaß. Besonders jetzt, wo es wieder kühler wird und die Farbe in vielen Gläsern von weiß zu rot wechselt.

Nils Lackner ist Sommelier und Wein-Dozent. Auch auf Sylt kann man ihn für Proben, Events oder Touren durch die Sylter Weinberge buchen: nl@nilslackner.com, Tel.: 0152-28759836