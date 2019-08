Pretty in Pink

von shz.de

02. August 2019, 10:48 Uhr

Der Sommer lädt geradezu ein, sich am Strand oder auf den Terrassen dieser Insel mit einer Flasche Wein zu vergnügen. Und immer mehr tun das mit einem pinken Wein. Rosé ist cool und macht Spaß und neulich hat mir sogar jemand erzählt, Rosé habe die wenigsten Kalorien. Man muss es sich nur schönreden. Jetzt gibt es zwar jede Menge roséfarbene Weine, aber nicht alle sind auch wirklich als solche zu bezeichnen. Dazu müssen sie nämlich nach besonderen Regeln gemacht werden. Nämlich ausschließlich aus Rotweintrauben, aus deren Haut dann die Farbe extrahiert wird.

Es gibt aber noch jede Menge andere Weine, welche sich erstmal äußerlich nicht vom Rosé unterscheiden. So kann man beispielsweise aus der Grauburgundertraube einen pinkfarbenen Vino keltern. Dies funktioniert, weil die Haut vom Grauburgunder rötlich gemustert ist und damit auch hier Farbpigmente herausgezogen werden können. Da diese aber bei uns als Weißweinrebsorte klassifiziert ist, handelt es sich bei dem Wein dann um einen Weißwein. Egal, ob seine Farbe der von Miss Piggys Haut ähnelt oder nicht. Das Weingut Poss an der Nahe macht so einen. Aber Vorsicht, der Stoff hat mehr Power, als viele Grauburgunder-Trinker gewohnt sind.

In einigen Teilen Deutschlands wird noch der gute alte Rotling gepflegt. Für ihn werden rote und weiße Trauben zusammen gekeltert, was eine pinke Farbe hervorbringt. Vornehmlich in den südlichen Weinbaugebieten Baden, Franken, Sachsen und Württemberg findet man ihn in verschiedenen Variationen und Stilistiken. Einige schmecken furchtbar nach Kopfschmerzen und sorgen dafür, dass der Rotling außerhalb seiner Herkunft nicht immer ein gutes Ansehen genießt. Es gibt allerdings mittlerweile ein paar junge Winzer, die sich dieser Weingattung mit einem etwas höheren Qualitätsbewusstsein genähert haben und tatsächlich sehr sommerlich frische Rotlinge auf den Markt bringen. Thomas Schenk und Oliver Six, beide aus Franken, sind solche Rotling-Macher, bei denen es schmeckt und auch ohne Aspirin funktioniert.

Wer jetzt die Nase rümpft und sich nur Richtung Rosé orientiert, dem sei gesagt, dass viele Produzenten ihre Roséweine als Beiprodukt der Rotweine sehen. Oder böse gesagt, als Abfallprodukt. Wie es da mit der Qualität aussieht, brauchen wir wohl nicht zu erörtern. Und im Endeffekt ist es doch auch vollkommen egal, wie er heißt. Hauptsache, er funkelt schön pink und macht Sommerlaune.







Nils Lackner ist Sommelier und Wein-Dozent. Auch auf Sylt kann man ihn für Proben, Events oder Touren durch die Sylter Weinberge buchen: nl@nilslackner.com, Tel.: 0152-28759836