Premierenfahrt mit Bauschutt an Bord

Bahngesellschaft RDC hat den Güterzugverkehr zwischen Niebüll und Sylt übernommen

15. Dezember 2020, 10:16 Uhr

Westerland | RDC schickt nicht nur blaue Autozüge über den Hindenburgdamm, sondern seit gestern auch Güterzüge. Um 14.59 Uhr startete eine Vossloh-DE12-Lok mit sechs Güterwaggons von Gleis 7 erstmals vom Westerländer Bahnhof in Richtung Niebüll. Verladeschaffner Dennis Kritzel und die Triebfahrzeugführer Kay Petersen und Arne Steen sorgten für den reibungslosen Ablauf.

Morgens um kurz vor fünf Uhr war die Lok auf ihrer Premierenfahrt mit Kesselwagen auf Sylt eingetroffen. An Bord: Treibstoffe und Brennstoffe aus der Raffinerie Heide in Hemmingstedt. In Gegenrichtung transportierten die geschlossenen Güterwaggons vor allem Bauschutt auf das Festland.

Dreimal pro Woche bietet die Sylter Niederlassung des US-amerikanischen Eisenbahnunternehmens Railroad Development Corporation (RDC) nun Firmenkunden auch den Transportservice zwischen Sylt und dem Festland. Die Fahrzeiten und -anzahl bleiben wie zuvor: Montags, mittwochs und freitags fährt der Güterzug vom Festland Richtung Sylt und zurück. Die Ankunft auf Sylt ist jeweils um kurz vor fünf Uhr in der Frühe, die Rückfahrt aufs Festland startet kurz vor 15 Uhr.

Bisher wurde der Güterzug nach Sylt von der CFL Cargo Deutschland GmbH betrieben, einem Tochterunternehmen der staatlichen Luxemburger Eisenbahngesellschaft. Rangiert wird mit einer Lokomotive des Typs V60 aus dem RDC-Bestand, auf der Strecke kommt dann die DE12 von Vossloh aus Kiel zum Einsatz. Als Güterwaggons hat RDC acht offene Rens- und zwölf geschlossene Sins-Wagen von ERR (European Rail Rent) in Duisburg gemietet.

Bisher wurde der Sylter Güterzug von der CFL Cargo Deutschland GmbH betrieben, die zum Luxemburger Konzern CFL Cargo gehört. RDC mit Sitz auf Sylt betreibt neben dem blauen Autozug und dem Güterzug saisonal noch den neuen Personennachtzug „Alpen-Sylt Nachtexpress“ zwischen Westerland und Salzburg, der aber im November eine coronabedingte Winterpause einlegen musste.