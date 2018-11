Wirtschaftsforum : Preis der Deutschen Standards: Sylt ist „Marke des Jahrhunderts“

Im Rahmen des deutschen Wirtschaftsforums wurde die Insel mit dem Markenpreis der Deutschen Standards ausgezeichnet.

von syr

16. November 2018, 10:55 Uhr

Frankfurt/Sylt | Die anhaltende Strahlkraft der Urlaubsdestination Sylt wird durch die aktuelle Neuauflage des Kompendiums „Marken des Jahrhunderts“ unterstrichen. Sylt Marketing-Geschäftsführer Moritz Luft nahm den Markenpreis der Deutschen Standards in Frankfurt entgegen.

Mit aktuell knapp einer Millionen Gäste im Jahr ist Sylt seit langem eines der beliebtesten Urlaubsziele in Deutschland. Die Insel begeistert ihre Urlauber mit ihrer einzigartigen Natur, aber insbesondere auch mit hoher Servicequalität und großem Engagement ihrer touristischen Akteure.

Sylt hat „herausragende Stellung"

„Die Auszeichnung ist somit eine Bestätigung für das gelungene Zusammenspiel dieser Faktoren, die unseren Gästen seit Jahrzehnten emotionale Erlebnisse, verlässliche Qualität und damit Vertrauen stiften. Die herausragende Stellung unserer Insel als touristische Destination innerhalb Deutschlands wird mit dem Preis eindrucksvoll belegt“, so Preisträger und Geschäftsführer der Sylt Marketing Gesellschaft Moritz Luft.

Foto: smg

Im Rahmen des deutschen Wirtschaftsforums wurde bei einer feierlichen Buchpremiere die zwölfte Auflage des Bestsellers „Marken des Jahrhunderts“ verliehen. Herausgeber Dr. Florian Langenscheidt und Dr. Rainer Esser, Geschäftsführer der Zeit Verlagsgruppe, überreichten den Markenpreis der Deutschen Standards im Palais Frankfurt.

Die große Auszeichnung erhielten rund 200 deutsche Unternehmen, die von einem hochrangig besetzten Beirat aus renommierten Marken-Experten in den Kreis der bekanntesten und erfolgreichsten Marken Deutschlands aufgenommen wurden.

Eine der stärksten Marken Deutschlands

Das Werk „Marken des Jahrhunderts“, das alle drei Jahre neu publiziert wird, erzählt die Geschichten wichtiger Leitmarken, die emblematisch für ihre ganze Gattung stehen: Tempo, das Taschentuch. Steiff, der Teddybär. Miele, die Waschmaschine. Sylt, die Insel. Diese Marken stehen für Fixpunkte in der großen Fülle beliebiger Produkte. „Dass wir mit der Insel Sylt eine der stärksten Marken Deutschlands verkörpern, ehrt uns sehr. Die Auszeichnung und das Siegel werden wir entsprechend in unserer Markenkommunikation einsetzen,“ so Moritz Luft.