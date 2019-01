Friesen-Bingo mit Lions Club Sylt : „Pott! Pott! Pott!!“

Trotz Umbauarbeiten kann die beliebte Veranstaltung im Friesensaal stattfinden.

von sr

16. Januar 2019, 15:26 Uhr

Keitum | Alle Leckereien von Weihnachten sind aufgefuttert und es ist immer noch so viel Winter über! Doch jetzt ist „Bingo“-Zeit und der Lions Club Sylt lädt am Sonntag, 27. Januar, wieder in den Friesensaal ein zu viel Spaß und Nervenkitzel. Auf die jeweiligen Sieger warten hochwertige Fleischpreise. Kaffee und Kuchen sowie in der Pause Würstchen und Kartoffelsalat sorgen dafür, dass die Aufmerksamkeit der Spieler nicht nachlässt.

Der Erlös des großen Bingo-Nachmittags soll diesmal helfen, eine außergewöhnliche Idee umsetzen: Die Sylterin Magdalene Nickel betreut in Zimbabwe ein Schulbau-Projekt. Gleichzeitig ist sie dabei, dort eine regelmäßige Schulspeisung in einem der ärmsten Länder Afrikas zu organisieren. Das will der Lions Club Sylt mit dieser Lotto-Veranstaltung unterstützen.

Auch sagen die Organisatoren dieses Nachmittag „Danke schön“ an alle Verantwortlichen, den den Friesensaal trotz der Renovierungsarbeiten für diese Veranstaltung zur Verfügung stellen. Einlass ist ab 14 Uhr, um 15 Uhr geht es dann los.