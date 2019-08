Wir fragten Sylter Makler : Positives Signal für private Immobilienkäufer

Nach dem Willen der Bundesregierung sollen sich künftig Käufer und Verkäufer die Maklercourtage teilen.

27. August 2019

Sylt | Es war ein Beschluss, der die Immobilienmakler aufhorchen ließ: Weil die Große Koalition Käufer von Wohneigentum entlasten will, hat sie im Koalitionsausschuss von CDU und SPD am 18. August ein für Immobilienkäufer wichtiges Signal gesetzt: Künftig sollen sich Käufer und Verkäufer die Maklercourtage je zur Hälfte teilen – deutschlandweit. Auf Sylt ist die Dichte der Immobilienmakler so hoch wie kaum sonst in der Republik. Die meisten Sylter Makler halten die Abkehr von der reinen Käufercourtage für eine faire Lösung.

„Wenn man ehrlich und authentisch arbeitet, ist man als Makler am Ende des Tages für beide Seiten tätig“, erklärt Peter Peters. Für ihn stehe besonders der Verbraucherschutz im Vordergrund: „Und in unserem Fall wollen beide Seiten durch uns beschützt werden – sowohl der Verkäufer als auch der Käufer.“

Auch Eric Weißmann sieht sich als Vermittler zwischen den Parteien: „Diesen Grundsatz habe ich immer beherzigt und begrüße insofern die Weichenstellung der Politik, dass sowohl Verkäufer als auch Käufer zu gleichen Teilen den Makler bezahlen.“

Fair mag die Lösung sein, aber ist sie auch der richtige Weg? „Auf dem Sylter Markt eher nicht“, attestiert Ralph Justus Maus. Gerade in Bezug auf die stetig wachsenden Immobilienverkäufe im Internet, über Plattformen wie „ImmoScout24“ oder ähnliche Seiten, könnte das Inkrafttreten des Gesetzes den Immobilienmarkt verändern. „Auf Sylt macht es jedoch keinen Unterschied, wem die Courtage berechnet wird – am Ende zahlt sie immer der Käufer.“

Die Vermutung, dass die Zusatzkosten auf den Kaufpreis geschlagen werden könnten, teilt Peter Peters nicht: „Es stellt sich die Frage, ob der Markt diese höheren Kaufpreise hergibt – ich glaube das nicht.“ In anderen Ländern, beispielsweise in Frankreich und den USA, wird die Maklercourtage überwiegend vom Verkäufer getragen. „Dort habe ich sofort einen Vertrag unterschreiben müssen, bevor ich mir ein Objekt ansehen durfte“, erinnert sich Ralph Justus Maus. „So hat der Makler, der die Arbeit mit der Vermarktung und den Besichtigungen hat, sich abgesichert, dass der endgültige Kaufvertrag nicht hinter seinem Rücken abgeschlossen wird, um am Ende die Courtage zu sparen.“ Bei dem geplanten Splitting-Modell sieht er die Gefahr zwar nicht, „es wird aber dennoch förmlicher werden, nicht mehr so freundschaftlich. Man wird sich als Makler mehr absichern müssen – bei der Käufercourtage hat der Verkäufer bisher schlichtweg kein Interesse, ohne den Makler abzuschließen.“

Marcus Riel sieht der Gesetzesänderung entspannt entgegen: „Makler werden auf Sylt immer eine Daseinsberechtigung haben.“ Ohne Makler kämen die meisten Verkäufe hier gar nicht zustande: „Sowohl Verkäufer als auch Käufer sind meist nicht vor Ort.“ Zurzeit wird die Courtage – im Schnitt zwischen fünf und sechs Prozent – vollständig vom Käufer bezahlt. Ihre genaue Höhe ist dabei Verhandlungssache – und bleibt es auch dann, wenn sie zu gleichen Teilen auf Käufer und Verkäufer aufgeteilt wird. Dass diese Umverteilung zu härteren Bandagen bei den Verhandlungen führen wird, glaubt Marcus Riel nicht: „Wir organisieren und koordinieren Besichtigungstermine, halten alle wichtigen Unterlagen zusammen und liefern durch gut platziertes Marketing die Käufer“, erklärt Marcus Riel.

Umfangreiche Arbeit, die honoriert werden muss, bestätigt auch Peter Peters: „Wenn man ein teures Millionenobjekt an den Mann bringen will, muss man ja auch den Zugang zu den richtigen Kunden haben. Der Wald- und Wiesen-Makler, der sich auf solche Preisverhandlungen einlässt, hat diesen Zugang oftmals nicht.“

Am Ende entscheide für beide Seiten ohnehin der Gesamtpreis „All-in“, also inklusive aller Zusatzkosten. Verkäufer, die nicht bereit seien, drei Prozent vom Kaufpreis an den Makler zu zahlen, müssen ihre Immobilie eben selbst an den Mann bringen, so Peters. „Dass dabei ‚All-in‘ ein besserer Preis zustande kommt, halte ich für unwahrscheinlich.“