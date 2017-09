Generalversammlung im Kongresszentrum : Positive Geschäftszahlen bei der Sylter Bank

vergrößern 1 von 1 Foto: Sylter Bank/Zielinski 1 von 1

von Ralf Henningsen

erstellt am 19.Sep.2017 | 05:44 Uhr

Die Geschäftszahlen der Sylter Bank für das vergangene Geschäftsjahr können sich sehen lassen. „Ihr habt es ganz ordentlich gemacht“, kommentierte Aufsichtsrats-Chef Heinz Maurus in launigen Worten, und schickte gleich hinterher: „Das ist das höchste Maß der Anerkennung, zu dem man in Nordfriesland fähig ist.“ Kurzum, mehr Lob geht nicht.

„Die Sylter Bank steht gut da“, erklärte Maurus vor rund 260 Gästen bei der Generalversammlung im Westerländer Kongresszentrum. Es seien durchaus stürmische Zeiten im Bankenwesen, die Geldmarktpolitik der Europäischen Zentralbank mache es den Kreditgenossenschaften nicht leicht.

„Es war auch für uns Sparer ein spannendes Jahr“, bekannte Bürgermeister Nikolas Häckel in seinem Grußwort. „Aber als Kunden der Sylter Bank sind wir gut aufgehoben.“ Häckel lobte das lokale Engagement des 1896 gegründeten Geldinstituts und seine Bedeutung als Arbeitgeber für die Insel.

Das Geschäftsjahr 2016 sei von einem niedrigen Inflationsdruck und einer extrem expansiven Geldmarktpoltik der EZB gekennzeichnet gewesen, hieß es im Jahresbericht des Vorstands, den Michael Pietyra und Thomas Bender vortrugen. Mit null Prozent sei der Leitzins auf einem historischen Tief. Die Bank müsse Zinsen zahlen, um ihre Liquiditätsvorschriften zu erfüllen.

Die Bilanzsumme ist zum Jahresende um 27,6 Millionen Euro auf 390 Millionen Euro gestiegen. Mit einem Zuwachs um 7,6 Prozent lag die Sylter Bank über dem Bundesdurchschnitt der Volks- und Raiffeisenbanken. Ausschlaggebend waren eine nach wie vor starke Nachfrage nach Krediten und ein starker Zufluss an Kundeneinlagen. Die Forderungen an Kunden erhöhten sich im Jahresvergleich um zehn Prozent oder 27 Millionen Euro auf 289 Millionen Euro. Um zehn Prozent wuchsen auch die Einlagen der Mitglieder und Kunden an, auf nun 289 Millionen Euro. Der Zinsüberschuss schrumpfte aufgrund des niedrigen Zinsniveaus um 332 000 Euro auf 7,6 Millionen Euro. Zurückgegangen ist auch der Überschuss aus dem Provisionsgeschäft mit Wertpapieren und Versicherungen – um 252 000 Euro auf 2,1 Millionen Euro. Personal- und Verwaltungskosten schrumpften um zehn Prozent auf 5,6 Millionen Euro.

Der Jahresgewinn stieg um 23 000 Euro auf 1,1 Millionen Euro. Nach den Zuführungen an die Rücklagen empfahlen Vorstand und Aufsichtsrat die Ausschüttung einer Dividende von sechs Prozent oder 165 162 Euro an die 3995 Mitglieder der Sylter Bank. Die Genossen freuten sich und gaben einstimmig grünes Licht.

Michael Pietyra betonte, dass die Sylter Bank für ihre Kunden vor Ort verfügbar sei. Allerdings sei es „immer ziemlich leer in der Schalterhalle“, räumte der Vorstand ein, die Digitalisierung schreite immer schneller voran. Für die Onlinefiliale im Internet kündigte Pietyra weitere Funktionen an. Künftig würden die Nutzer auch online Giro- oder Sparkonten eröffnen können. Die Serviceleistugnen würden aber auch weiterhin vor Ort oder telefonisch angeboten. „Sie werden immer einen Ansprechpartner finden“, versprach Pietyra unter dem Applaus der Mitglieder.

Einhellige Zustimmung gab es auch für eine Neubesetzung im Aufsichtsrat. Der Geschäftsführer der Ver- und Entsorgung Norddörfer, Björn Hansen, rückt für Dirk Erdmann nach, der sich aus persönlichen Gründen zurückgezogen hatte. Karl Max Hellner wurde für weitere zwei Jahre im Aufsichtsrat bestätigt.