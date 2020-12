Neues Café auf Sylt : Pony-Wirt Oskar Schnitzer ist jetzt Frühaufsteher

Oskar Schnitzer hat das „Schmuggler Caffee“ neben dem Westerländer Rathaus eröffnet.

von Ralf Henningsen

22. Dezember 2020, 17:45 Uhr

Westerland | Die Schaffenspause war nur kurz, Oskar Schnitzer ist wieder in seinem Element: Der 59-Jährige, der im Februar das Kampener „Pony“ verkauft hat, betreibt nun das „Schmuggler Caffee“ in Westerland. Statt Party bis tief in die Nacht muss „Oskar“ nun aber frühmorgens die Brötchen in den Ofen schieben.

Schnitzer hat das Bistro „Markt 8“ von Michael und Susanne Hubert zum 1. November übernommen und unter neuem Namen wiedereröffnet. Gleich neben dem Rathaus gibt es nun täglich von 8 bis 14 Uhr Heißgetränke, Kuchen und Snacks – derzeit aber nur zum Mitnehmen.

Dabei wollte der ehemalige Clubbetreiber nach seinem Abschied aus der Kampener Whiskymeile eigentlich ein Jahr Pause machen und auf Weltreise gehen – doch dann kam Corona. Aus der großen Reise nach Südamerika und der Pilgerreise auf dem Jakobsweg wurde im Sommer ein sechswöchiger Besuch in Südtirol, der Heimat des 59-Jährigen, gemeinsam mit seiner Frau Elvie, die in Hamburg zuhause ist.

Anfang August erfuhr Schnitzer dann bei einer Tasse Kaffee von den Verkaufsplänen der Huberts. Wenig später war der Vorvertrag unterschrieben. „Ich wusste ja, auf was ich mich einlasse und dass ich nicht gerade in der Hochsaison anfange. November, Dezember, Januar und Februar sind halt die sauren Monate.“ Dass dann noch der Lockdown hinzukam und mittlerweile auch noch eine Baustelle vor dem Haus, konnte der frischgebackene Cafébetreiber nicht verhindern. Nun hofft er, dass das Geschäft im Frühjahr wieder anzieht.

Der ungewöhnliche Name seines neuen Lokals geht auf seinen Südtiroler Freund und Gastronomen Josef Gander zurück, der in Prad am Stilfserjoch ein Café und seit Jahren auch eine eigene Kaffeerösterei betreibt. Die Kaffeemarke, die nun auch auf Sylt serviert wird, heißt Kuntrawant, was in der Vinschgauer Mundart so viel wie „schmuggeln“ bedeutet. In der Nachkriegszeit sorgten viele Südtiroler im Dreiländereck mit dem Schmuggel von Kaffee, Tabak, Schokolade, Zucker und anderem mehr für ihren Lebensunterhalt. „So kamen wir darauf, das Café Schmuggler zu nennen, und haben den Namen gleich schützen lassen.“ Schnitzer sagt: „Schmuggler passt zu mir, ich bin Südtiroler, der Name klingt bunt und interessant.“ Und so schmücken die Wände seines Lokals nun alte Schwarzweißfotos von den Südtiroler Schmugglern jener Jahre.

Das Geschäft mit Südtiroler Spezialitäten will Schnitzer noch ausbauen, wenn das Geschäft im Frühjahr oder Sommer wieder Fahrt aufnimmt – mit Wein, Käse, Marmeladen, Schinken, Speck und luftgetrockneten „Kaminwurzen“-Würsten. „Dann kannst Du bei mir auch eine Brotzeit nehmen und einen Südtiroler Wein trinken.“ Zum Frühjahr will Schnitzer auch Brot von „Promi-Bäcker“ Jochen Gaues aus Hannover in sein Sortiment aufnehmen.

„Jetzt bin ich im Tagesgeschäft, was ich auch immer wollte“, sagt Schnitzer. „Ich kann ja nicht nichts tun, dafür bin ich noch viel zu fit.“ Das frühe Aufstehen sei ihm zuerst aber schwer gefallen: „Um sechs Uhr morgens bin ich früher ins Bett gegangen, jetzt stehe ich um sechs Uhr auf und bin um halb sieben im Geschäft. Aber jetzt ist es wunderbar, herrlich...“

Für den Sommer plant Oskar Schnitzer mit Öffnungszeiten von 8 bis 19 Uhr, obwohl die Vollkonzession eine Öffnung bis 22 Uhr zulassen würde. „Aber das will ich auf gar keinen Fall. Das Nachtleben ist für mich definitiv vorbei.“