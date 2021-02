Bahnhof in Westerland : Polizei holt verwirrten Bahnfahrer aus Zug auf Sylt

Der Mann hatte sich zu Beginn der Woche vermutlich auf die Insel verirrt.

Westerland | Weil ein Bahnreisender mit einem Zug vom Westerländer Bahnhof auf das Abstellgleis gefahren war, musste am Montag die Polizei ausrücken. Der Mann war zunächst an der Endhaltestelle auf Sylt ausgestiegen und dann schnell wieder in den Zug gesprungen, als ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.