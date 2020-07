Diskussion um sylter Autokino : Politik und Verwaltung fragen sich, ob Sylt ein Autokino braucht.

Am Sonnabend startet das Autokino, doch viele Entscheider fühlen sich nicht eingebunden.

Avatar_shz von Wiebke Stitz

15. Juli 2020, 16:55 Uhr

Bereits zum Anfang der Hauptausschusssitzung am Dienstagabend zeichnete sich das beherrschende Thema der Sitzung ab: Die Bürgerfragestunde nutzte eine Tinnumerin, um nach dem geplanten Autokino an der Strandoase zu fragen.

Die Veranstalter Bernd Diehle und Birgit Osterhage planen ein Autokino auf Sylt. Am Sonnabend, den 18 Juli, wird um 22.15 Uhr der erste Film gezeigt, Tickets dafür können ausschließlich online über die neue Homepage des Autokinos unter www.autokinosylt.de erworben werden. „Der cineastische Genuss unter freiem Himmel soll das Veranstaltungsangebot der Insel auf Dauer bereichern und sowohl Gäste als auch Insulaner in den Bann ziehen“ haben Osterhage und Diehle in ihrer Pressemitteilung zu ihrem Projekt erläutert. Platz finden auf der Fläche nach ihren Angaben 180 Fahrzeuge, von denen aus bei einsetzender Dunkelheit der Film auf der 16 x 8 Meter großen Leinwand verfolgt werden kann. Die Übertragung des Tons erfolgt über UKW-Frequenzen direkt in die Fahrzeuge. Angeboten werden aus einem Kiosk heraus Speisen und Getränke.

Im Laufe der Hauptausschusssitzung wurde das Thema dann von allen Vertretern der politischen Parteien und der Verwaltung umfassend diskutiert. Zusammenfassend war festzustellen, dass weder die politischen Vertreter noch die Verwaltung sich im Vorwege in das Vorhaben oder gar die Planungen eingebunden fühlten. In der Tat waren die offiziellen Planungsabläufe anscheinend so kurz und unkompliziert, dass sie auch bei Bernd Diehle und Birgit Osterhage zu Erstaunen führten, wie schnell so ein Projekt zu realisieren sei. Da es sich bei dem Autokino zunächst um ein Projekt handelt, das in die Kategorie „Fliegende Bauten“ gehört, musste es zuerst von der Bauaufsicht des Kreises genehmigt werden. Sollte das Projekt im nächsten Jahr fortgesetzt werden, käme die Gemeinde Sylt ins Spiel, da dafür ein Bauleitverfahren notwendig wäre.

Von der Bauaufsicht des Kreises erging dann ein Hinweis an das Ordnungsamt der Gemeinde Sylt. Nach Angaben der Veranstalter haben sie dann zusammen mit Karina Weyrich von der Gemeinde Sylt sowohl das Hygiene- als auch das Sicherheitskonzept abgestimmt. Dass die Verwaltung der Gemeinde Sylt „koordinatorisch“ tätig geworden sei, bestätigten in der Hauptausschusssitzung sowohl Gabriele Gotthardt, Leiterin des Amtes für Ordnung und Soziales, als auch Karina Weyrich.

Am 24. Juni hätte der Kreis Nordfriesland die Freigabe für das Autokino erteilt, am 8. Juli sei die Verwaltung durch das „Team Recht“ über die Genehmigung des Autokinos informiert worden. Nikolas Häckel, Bürgermeister der Gemeinde Sylt, befand sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub.

Neben der Kritik an der fehlenden Einbindung konnte der Ausschussvorsitzende Holger Flessau nur feststellen, dass sich kein politischer Vertreter für dieses Projekt aussprechen würde. Gabriele Gotthardt konnte das für die Verwaltung ebenfalls bestätigen. Veranstalter Bernd Diehle erklärte gegenüber der Sylter Rundschau, dass ein politisches Votum für das Autokino gar nicht notwendig sei, solange die rechtlichen Vorgaben eingehalten werden würden. Im Rahmen der Suche nach einem geeigneten Standort hätte es Gespräche mit Manfred Uekermann vom Landschaftszweckverband (LZV) – und ebenfalls Mitglied des Hauptausschusses – und Ruth Weirup, ebenfalls vom LZV, gegeben. Dass also niemand im Vorwege von diesem Projekt gewusst haben wolle, kann er nicht nachvollziehen.

Ebenso bestätigt Diehle die Einbindung des Insel Sylt Tourismus Service (ISTS) als Eigentümer der Fläche. Er habe den Flughafen als möglichen Veranstaltungsort angefragt und sei dann von ISTS-Mitarbeitern auf den Platz an der Strandoase aufmerksam gemacht worden, schildert er. Der ISTS hätte also ebenfalls seinen Aufsichtsrat über das geplante Autokino informieren können. Der setzt sich aus zahlreichen Sylter Kommunalpolitikern zusammen.