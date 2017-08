Busverkehr auf Sylt : Politik fordert Mitsprache

vergrößern 1 von 2 Foto: wsz 1 von 2

Politiker der Gemeinde Sylt fordern ein Mitspracherecht bei der künftigen Ausrichtung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) auf der Insel. In einer gemeinsamen Anfrage der Fraktionen von Bündnis 90/Grüne, SPD, SSW und SWG sowie des Piraten-Vertreters an die Gemeindevertretung, aber auch an die Tourismus-Services und den Landschaftszweckverband geht es um die für 2019 anstehende Neuvergabe einer dann acht Jahre laufenden Lizenz für den Betrieb des Linienbusverkehrs im gesamten Streckennetz der Insel.

Im Gespräch mit der Sylter Rundschau kritisierten die Insel-Grünen Maria Andresen und Lothar Koch, das erstmals europaweite Ausschreibungsverfahren für den ÖPNV auf Amrum, Föhr und Sylt würde derzeit zwar vom Kreis Nordfriesland vorbereitet. Allerdings seien keinerlei Vertreter aus der Politik in die Festlegungen und Formulierungen der Vorgaben für den neuen Betreiber eingebunden. Damit würde eine „unsägliche Praxis“ der Vergangenheit fortgesetzt, so Koch: „Diese für unsere Inseln so wichtigen Ausschreibungen sind bisher an den Gemeinden immer wieder völlig vorbeigegangen.“ Mittlerweile jedoch habe sich der Zeitgeist komplett verändert, ergänzte Maria Andresen. „Der Klimaschutz spielt eine entscheidende Rolle, auch das Thema E-Mobilität rückt immer stärker ins Bewusstsein“, so die Fraktionsvorsitzende der Sylter Grünen. „Für die Neuvergabe der Lizenz des öffentlichen Nahverkehrs auf der Insel gilt es deshalb, neue Ansätze zu finden. Das ist der Schlüssel für den dringend notwendigen Wandel.“

Vor dem Hintergrund der insularen Verkehrsprobleme durch den motorisierten Individualverkehr, der Strategievorschläge im Verkehrsgutachten – dessen Inhalt die Gemeinde Sylt ja als Leitbild verabschiedet habe – und des Mehrheitsbeschlusses der Gemeindevertretung, die Entwicklung von Sylt zu einer „ökologischen Modellregion“ in den Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein aufzunehmen, komme der anstehenden Vergabe neuer Lizenzen für den insularen ÖPNV eine besondere Bedeutung zu, heißt es in der gemeinsamen Anfrage der fünf Inselparteien.

Um endlich die vor allem von den Grünen seit langem geforderte „insulare Verkehrswende“ zu schaffen, müssten bei der Neuausschreibung des Busverkehrs für die Insel unbedingt die Voraussetzungen für „freies Busfahren auf Kurkarte“ von den potenziellen Bewerbern eingefordert werden, sagte Lothar Koch.

Schon seit mehr als 25 Jahren würde auf Sylt die Frage diskutiert, ob mit einer geringen Erhöhung der Kurabgabe – von beispielsweise 50 Cent oder einem Euro – die kostenlose Nutzung der Busse für alle Inselgäste ermöglicht werden soll. Bislang wäre dies jedoch unter anderem an dem Kommunalabgabengesetz des Landes gescheitert, das eine Ausgabe der Kurtaxen-Einnahmen für den ÖPNV nicht vorgesehen habe. „Dieses Gesetz wurde aber Anfang dieses Jahres geändert“ , so Lothar Koch. Darin hieße es jetzt ausdrücklich, dass durch die Erhebung einer Kurabgabe „den Kur- und Erholungsgästen die Möglichkeit der kostenlosen Benutzung des öffentlichen Personennahverkehrs“ eingeräumt werden könne. In Urlaubsdestinationen wie St. Peter-Ording und Berchtesgarden oder am Bodensee und im Harz würden Urlauber bereits Busse mit der Kurkarte nutzen können. Koch räumte jedoch ein, dass kostenloses Fahren auf Kurkarte in St. Peter-Ording nur für den Strandbus gelte. Für die Nutzung der Linienbusse auf der langgestreckten Insel Sylt wäre die Einführung eines einheitlichen Sylt-Card-Systems notwendig, an das dann alle Tourismus-Services angeschlossen sind. Bislang habe jede Inselgemeinde noch ihr eigenes Kurabgabensystem - „und wer an den Strand will, wird wie an einer Grenze kontrolliert“, so der Grünen-Politiker. Darüber hinaus müsse geklärt werden, wie die Regelung für Insulaner umgesetzt werden könne: „Viele haben ja gar keine Einwohnerkarte mehr, sondern zeigen am Strandzugang nur noch ihren Personalausweis“, gibt Koch zu bedenken.

Ziel des Vorstoßes sei es, „nennenswerte Mengen“ von Gästen aus ihren Autos in den Bus zu holen, sagte Maria Andresen. Das bedeute jedoch, dass Bewerber für die neue Insel-Buslizenz auch entsprechende Kapazitäten sicherstellen müssten. Ebenso wichtig sei es, den künftigen ÖPNV gemäß dem neuesten Stand der klimafreundlichen Technik auszustatten, ihn auch so attraktiv durchzuführen und zu bewerben, damit der motorisierte Individualverkehr auf der Insel deutlich abnimmt und damit letztendlich für eine Verbesserung des Sylter Images als Luftkurort, Genuss- und Erholungsinsel zu sorgen.

