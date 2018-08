Veranstaltung : Poetry Slam im Muasem Hüs

Am Freitag wird es in Morsum poetisch.

von sr

22. August 2018, 13:24 Uhr

Am morgigen Freitag, 24. August gibt es wieder einen Poetry Slam im Muasem Hüs in Morsum. Einige der besten jungen Poetinnen und Poeten der deutschsprachigen Slamszene präsentieren ihr Können. Von U wie Unfug bis L wie Lyrik ist die gesamte Bandbreite dessen, was mit Worten möglich ist, zu erwarten. Die Regeln: Jede Künstler hat sechs Minuten, um die Herzen der Zuhörer zu erobern. Keine Requisiten, keine Musik – aber viel Spaß beim Spiel mit Worten. Über Sieg oder Niederlage entscheiden allein die Zuschauer. Denn: Kunst ist immer eine Frage von gefallen und nicht gefallen. Einlass ist ab 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Der Eintritt beträgt 10 Euro. Weitere Informationen: www.poetry-slam-sylt.de