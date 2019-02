Kultur auf Sylt : Plattdeutscher Theaterabend

Die Theatertruppe „Speeldeel ut de Masch Seestermüh“ ist am 2.März zu Gast in Morsum.

von sr

26. Februar 2019, 14:39 Uhr

Morsum | Einen heiteren Abend verspricht der Verein der Morsumer Kulturfreunde am Sonnabend, 2. März: Aus der Nähe von Elmshorn reist die Theatertruppe „Speeldeel ut de Masch Seestermüh“ an und wird mit ihrem Programm „Sketche auf platt“ die Lachmuskeln der Zuschauer strapazieren. „Mit kleinen Geschichten aus dem Leben sorgten die Theaterspieler für wunderbare Unterhaltung und zauberten ein Lächeln auf viele Gesichter", heißt es in einer Theaterkritik. Der kurzweilige Abend beginnt um 20 Uhr im Muasem Hüs. Karten sind im Vorverkauf für acht Euro und an der Abendkasse für zehn Euro erhältlich, Mitglieder der Morsumer Kulturfreunde haben freien Eintritt. Vor Beginn haben Besucher ab 19 Uhr zudem Gelegenheit, sich vom Bistrorant „Wie Zuhause“ herzhaften Rübenmus servieren zu lassen.