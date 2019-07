Einweihung "Helhoog" in Keitum : Picknick auf grüner Wiese am ehemaligen Thermengelände

von sr

04. Juli 2019, 08:57 Uhr

Viele Jahre musste Keitum darauf warten, dass aus einem Schwimmbad, einem geplanten Bauprojekt und aus einer Bauruine endlich eine bunte Wiese wurde. Seit dem Frühjahr 2019 kann der Blick wieder frei über das Watt und die Insel wandern. Nach dem Motto „mitgebracht und mitgemacht“ wird am Sonnabend, den 17. August, gemeinsam die Einweihung dieses herrlichen, unbebauten Platzes, dem "Helhoog", gefeiert.

Ein kreatives Picknick im Grünen

Dazu Dorfmanagerin Gesa Michaelsen: "Laden Sie Freunde, Familie, Nachbarn zu sich nach Keitum am Kliff ein. Ob auf Ihrer Picknickdecke im Gras oder am selbstgeschmückten Tisch. Sie haben die Wahl: Schmücken und decken Sie Ihren Picknicktisch und nehmen Sie teil an unserem Wettbewerb “Keitums schönste Kaffeetafel“. Wir stellen die Biertische mit zwei Bänken."

Ralf Henningsen

Reservierungen für die Tische erbeten bis zum 25. Juli (solange der Vorrat reicht) an Gesa Michaelsen, Tel. 04651 851140 oder e-mail: dorfmanagerin@gemeinde-sylt.de. Die Reservierungsgebühr von 15 Euro pro Tisch wird einem guten Zweck zugeführt. Der Gewinnertisch bestimmt die gemeinnützige Sache, für die gespendet wird. "Zögern Sie nicht, die Anzahl ist begrenzt", so Dorfmanagerin Gesa Michaelsen.