Kunst auf Sylt : Philosophisch inspirierte Farbwelten

Die Keitumer Galerie Sieg präsentiert ab 30. September großformatige Ölbilder des Malers Peter Sinnige

von Frank Deppe

26. September 2018, 16:54 Uhr

Sylter (Kunst-)Geschichte zu bewahren ist die zentrale Intention der Sylter Kunstmuseums Stiftung, die das Vermächtnis des 2012 verstorbenen Keitumer Arztes und Malers Dr. Herbert Sieg lebendig hält. Mehrere sehenswerte Ausstellungen wurden in der Galerie Sieg in der C.-P.-Hansen-Allee 5 bereits gezeigt. „Unser Augenmerk gilt dabei Syltern Malern der Vergangenheit sowie namhaften auswärtigen oder jungen, noch unbekannten Künstlern“, nennt Siegs Tochter Carola die thematische Bandbreite. Ab kommenden Sonntag ist in der Galerie nun eine Ausstellung des Künstlers Peter Sinnige zu sehen. Der gebürtige Niederländer begann schon in jungen Jahren mit seiner abstrakten Bildersprache der Malerei, verzichtet in großformatigen Ölbildern fast vollständig auf Konturen und Gegenständliches. Sinnige, dessen Werke schon bei internationalen Ausstellungen zu sehen waren, wird in der Keitumer Galerie mit 16 Ölbildern präsent sein, die Einblicke in seine philosophisch inspirierten Farbwelten geben. Die Ausstellung wird am 30. September um 11 Uhr im Beisein des Künstlers eröffnet. Bis 28. Oktober kann sie Di-Do von 10 bis 12 Uhr, Fr-So von 17 bis 19 Uhr sowie auch nach telefonischer Vereinbarung unter 04651-32172 besichtigt werden.