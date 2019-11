Sylter helfen Syltern : Phänomenaler Erfolg bei erster Charity-Party

Tanzveranstaltung brachte 1500 Euro für drei Sylter Institutionen.

Westerland | Mit einem so großen Erfolg ihrer ersten Charity-Zumba-Party hatten Julia Hoffmann, Katja von der Heyde-Schaaf, Katri Schweizer, Cristina Mölk-Schnittgard (v.l.) nicht gerechnet. 1500 Euro waren bei der Tanzveranstaltung mit rund 70 Teilnehmern in der Sporthalle der Nicolaischule Anfang November zusammengekommen. „Wir sind phänomenal überrascht – wir konnten uns nicht vorstellen, dass es so viel wird“, sagt die Sylterin Mölk-Schnittgard. Die Spenden, die unter anderem aus den Teilnehmerbeiträgen stammen, gehen an die Sylter Institutionen Familien in Not, die Sylter Werkstätten sowie den Verein Lebenshilfe. Bürgermeister Nikolas Häckel hatte die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen. 2020 findet die Veranstaltung am 7. November statt.