Westerland auf Sylt : „Pflegeversorgungszentrum Steinmannstraße“: Daran hapert es aktuell

Avatar_shz von Nils Leifeld

17. Januar 2022, 14:55 Uhr

Melanie Dunois, Leiterin des Pflegedienstes „To Huus“, plant, ein Pflegeversorgungszentrum in der Steinmannstraße zu errichten. Was dafür passieren muss.

Am 19. Juli 2021 präsentierte Melanie Dunois, Leiterin des Pflegedienstes „To Huus“, im Sozialausschuss ihr Konzept für ein Pflegeversorgungszentrum in der Steinmannstraße – inklusive Kurzzeitpflege, Wundzentrum und Beratungsangeboten. Ein halbes Jahr später sind die Planungen zwar fortgeschritten, aber noch nicht abgeschlossen.

Konkrete Zahlen für Finanzplan benötigt

Aktuell hapert es noch an der Höhe der Miet- und Nebenkosten, die vom KLM für die Räumlichkeiten an der Steinmannstraße 65 erhoben werden sollen. Diese benötigt Dunois allerdings zwingend, um ihr Konzept finalisieren zu können. „Ohne konkrete Angaben zur Miete, zu Nebenkosten sowie zu den Räumlichkeiten und den exakten Quadratmeterangaben komme ich in meinem Finanzplan leider nicht weiter.“

Zu den Räumlichkeiten, die Dunois für ihr Versorgungszentrum nutzen möchte, gehört hauptsächlich eine Etage in der Steinmannstraße 65, in der aktuell Azubis untergebracht sind. Die sollen dort aber spätestens Ende nächsten Jahres wieder raus.

Um etwas mehr Bewegung in die Sache zu bringen, hat die Sylter Wählergemeinschaft (SWG) nun einen Antrag in die Gemeindevertretung am kommenden Donnerstag eingebracht.

SWG-Antrag in der Gemeindevertretung

Dieser lautet, die Gemeindevertretung „beauftragt das KLM, kurzfristig ein Gespräch mit Frau Melanie Dunois über die Bedingungen einer eventuellen Anmietung von Räumlichkeiten in der Steinmannstraße 65 zur Umsetzung ihres Konzeptes Pflegeversorgungszentrum Steinmannstraße zu führen.“ Die Gemeindevertretung soll dabei über die Inhalte und den Ausgang des Gesprächs informiert werden.

„Der Antrag soll dazu dienen, dass nach Vorliegen aller Informationen die zuständigen Fachausschüsse und die Gemeindevertretung über die Umsetzung des Konzeptes entscheiden können“, formuliert es Mario Pennino, SWG-Fraktionsvorsitzender in seinem Antrag. Ulrike Körbs, Vorsitzende des Gesundheits- und Sozialausschusses sagt, sie würde sich wünschen, in dieser Angelegenheit bis spätestens Ende des Jahres einen Beschluss zu haben. „Jetzt muss das Konzept der Politik angeboten werden, sonst verschwindet es wieder in der Versenkung. Und im Frühjahr 2023 ist schon wieder Kommunalwahl, da wird ohnehin alles wieder neu zusammengewürfelt.“

Corona bremst Planungen aus

Melanie Dunois sagt, ihr letzter Kontakt mit dem KLM liege bereits einige Monate zurück. Allerdings sei auch sie selbst in den vergangenen Monaten in den Planungen immer wieder durch die Corona-Pandemie ausgebremst worden. „Corona macht auch vor uns nicht Halt, das kostet viel Zeit und Energie, aber ich bin zuversichtlich.“

KLM-Chef Marcus Kopplin teilt auf Nachfrage mit, er kenne das Konzept nicht und habe in dieser Angelegenheit mit Frau Dunois noch gar keinen Kontakt gehabt. Er verweist in der Frage der Verantwortlichkeit an die Politik. Gerd Nielsen (SPD), Vorsitzender des Wohnungsbauausschusses verweist auf Nachfrage, dass es derzeit einen geltenden Beschluss gebe, dass bis Ende 2023 Azubis auf der betreffenden Etage wohnen. Was danach passiere, wisse man noch gar nicht. Er selbst bezeichnet die Planungen zum Pflegeversorgungszentrum als übereilt und nicht rund.

„Wenn man wissen will, wie teuer die Miete und die Nebenkosten sind, nimmt man einfach das Telefon zur Hand, da muss man doch keinen Antrag für stellen und was soll Herr Kopplin da mit verhandeln? Ich denke, es gibt noch viele Dinge, die im Unklaren liegen und die erst geklärt werden müssen, ehe das Konzept im Detail vorgestellt werden kann und anschließend in die Fachausschüsse geht.“