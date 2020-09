Die Johanniter auf Sylt : Pflegeangebot sichern

Johanniter begrüßen zwei angehende Pflegefachkräfte.

Avatar_shz von shz.de

30. September 2020, 10:10 Uhr

Westerland | Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sind Auszubildende für viele Unternehmen von essenzieller Bedeutung. Das Johanniterhaus Westerland durfte im September gleich zwei neue Auszubildende begrüßen. „Ich freue mich sehr, dass wir engagierte junge Menschen für den Pflegeberuf und besonders für Sylt als Arbeitsplatz begeistern konnten“, freute sich Einrichtungsleiter Ortwin Merckens bei der offiziellen Begrüßung am Freitag, 25. September, im Johanniterhaus Westerland. „Für uns ist das ein wichtiger Schritt zur nachhaltigen Sicherung unseres Pflegeangebotes auf Sylt.“

Die zwei angehenden Azubis gehören zu dem ersten Jahrgang, der die neue, generalisierte Pflegeausbildung absolviert. Seit Anfang 2020 hat die Bundesregierung die Ausbildung in den Pflegeberufen neu geregelt und die Berufsbilder der Alten-, Gesundheits- und Krankenpflege zusammengefasst. Die Pflegefachfrau und der Pflegefachmann, so die neue Berufsbezeichnung, beginnen ihre dreijährige Ausbildung gemeinsam und spezialisieren sich erst nach zwei Ausbildungsjahren. Für die insgesamt drei neuen Auszubildenden, zwei aus dem Johanniterhaus und eine Auszubildende aus der Asklepios Nordseeklinik in diesem Berufszweig bedeutet das gemeinsamer Blockunterricht am Bildungszentrum Nordfriesland (BiZ NF) in Niebüll.

Im Laufe ihrer Ausbildung bekommen alle Pflegefachkräfte die Möglichkeit, auch die anderen Berufe des Pflegebereiches kennenzulernen. Während den Auszubildenden in der Nordseeklinik die krankenpflegerischen Berufe vertreten sind, erhalten die Auszubildenden in den Pflegeeinrichtungen der Johanniter einen Einblick in die ambulante und stationäre Pflege sowie in die geriatrische Versorgung, die sich mit der medizinischen Versorgung und der besonderen gesundheitlichen Situation im hohen Alter befasst. Eigens dafür wurde auf Sylt der „Arbeitskreis Praxisanleiter“ gegründet, in dem sich neben den Johannitern und der Asklepios Nordseeklinik noch weitere Pflegedienste und Kliniken der Insel organisieren und austauschen.

Bevor Patrick Ohm und sein Ausbildungskollege ihren eigenen Ausbildungsplatz zum ersten Mal erkunden dürfen, absolvieren sie nun bis Anfang November ihren ersten Blockunterricht in Niebüll, bevor die praktische Ausbildung im Johanniterhaus beginnt. „Der Unterricht ist vielversprechend, die Mitschüler und Ausbilder dort ebenso entgegenkommend wie meine neuen Kollegen im Johanniterhaus“, freut sich der 28-jährige Sylter.

Zuvor hatte er ein Studium begonnen, sich mit der Ausbildung nun aber doch für eine Tätigkeit entschieden, „in der ich unmittelbare Erfolge sehe, mit Menschen in Kontakt komme und ihnen jeden Tag etwas Gutes tun kann.“